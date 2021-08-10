Гороскоп на сентябрь 2021 года: что начало осени сулит женщинам и мужчинам

Астролог советует следить не только за своей фигурой, но и за настроением. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Гороскоп на сентябрь 2021 года от новосибирского астролога Елены Альмах предупреждает о том, что в начале осени необычные события ждут и мужчин, и женщин. К чему нужно быть готовым бабьим летом — в нашем материале.

Овен. После 23 сентября ваша точка зрения будет постоянно меняться, принять решение будет практически невозможно. Спешите!

Телец. Время настойчивых усилий. Будьте упорны в достижении целей, в личных отношениях и выполнении планов.

Близнецы. Стоит воздержаться от экстравагантных поступков, проявить умеренность во всем, не питать избыточных надежд, сдерживаться.

Рак. Дружба принесет благо, вы сможете привлечь к себе влиятельных людей. Избегайте операций с недвижимостью.

Лев. Займитесь созданием уюта в собственной квартире, покупкой милых безделушек и другими приятными домашними хлопотами.

Важно навести порядок - и в доме, и внутри себя. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дева. Увеличение физической активности отлично скажется на вашем самочувствии, поэтому занятия на тренажерах вам в помощь!

Весы. Самое время заняться расчисткой завалов, где бы они ни организовались: в вашей сумочке, на письменном столе или в вашей голове.

Скорпион. Месяц ничем не будет выделяться из череды будней этой осени. Не такой ли спокойной жизни вы всегда хотели? Наслаждайтесь!

Не забывайте относиться с добром к другим людям - это правило работает для всех знаков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стрелец. Могут проявляться слишком большая самоуверенность и любование собой. Не забывайте, что сомнения — путь к познанию.

Козерог. Окружающим достанется ни за что. Потом придется налаживать отношения, просить прощения…

Водолей. Старайтесь не увлекаться крупными покупками и другими тратами, к которым у вас появится склонность в этом месяце.

Рыбы. Не придавайте большого значения минутным слабостям. Вам хорошо успокоиться в уединении.

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