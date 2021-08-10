Муж-алиментщик пожаловался в полицию на жену, опозорившую его в соцсетях

Сибирячка решила искать мужа-алиментщика через соцсети. Фото: личный архив.

- Меняет женщин с космической скоростью, живет за их счет. Постоянно сидит на сайтах знакомств. Есть сын: ему не помогает с самого рождения. От второго брака есть дочь: на нее назначены алименты, он платит их по три месяца, а потом теряется. Девочки, обходите это существо стороной, - такой вот пост о своем бывшем муже написала 32-летняя сибирячка Елена* в женском паблике «Женихи Новосибирска».

Причин обижаться на экс-супруга, как уверяет женщина, у нее хоть отбавляй, и речь не только об алиментах.

- Сначала у нас все было замечательно. Мы познакомились в электричке, я ехала домой, он – к родственникам. Он красиво ухаживал, признался, что у него есть сын, но он с ним не общается. Потом мы стали жить у моих родителей, родилась дочка, - рассказала КП-Новосибирск Елена. - И с тех пор его будто подменили: начались постоянные ссоры, он стал поднимать на меня руку. А потом я случайно увидела в его телефоне переписку с девушками с сайта знакомств: я тогда выгнала его из дома.

Но муж стал вымаливать прощения: говорить, что больше такого не повторится: Елена решила дать шанс отношениям.

- Но зря. Однажды он сильно избил меня и ударил дочку, и мы развелись, - рассказывает сибирячка. - Дочку он не видел с 2015 года, ей тогда всего 4 года было. С алиментами все было непросто. Он то платил, то пропадал на несколько месяцев. Вот сейчас опять с начала лета исчез, где он – я не знаю, - признается Елена. - Раньше он работал на стройке, где теперь – тоже не знаю.

Тот самый пост.

Долг по алиментам у мужчины небольшой, но экс-жена решила его отыскать через женский паблик своим постом. Но бывший супруг не связался с ней, а решил разобраться через полицию:

- Ко мне пришли из полиции и сказали, что бывший муж подал на меня заявление, что в своем посте я разгласила его данные и опубликовала фото, - рассказала Елена. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с супругом Елены, и он рассказал свою версию:

- Меня самого во «ВКонтакте» нет, пост мне показали друзья. И я был в шоке: я менял работу, получилась небольшая задержка по выплатам. А тут меня так ославили. Разбираться с ней буду только через суд, - заявил мужчина.

*Имена героев публикации изменены.

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