«Эта собачка — моя!»: в Новосибирске пропавшего тойтерьера со скандалом забрали у многодетной семьи

Молли очень привязана к своей хозяйке. Фото: предоставлено Любовью Птицыной.

Случайное фото в соцсетях помогло сибирячке найти пропавшего питомца. 10 месяцев миниатюрная Молли породы тойтерьер провела в незнакомой семье. Животное превратилось в игрушку для детей и почти год терпело отсутствие правильного ухода. И вот однажды изможденную собачку заметила местная зоозащитница, она сняла видео и разместила информацию в социальных сетях. Так у Молли появился шанс вернуться к хозяйке, которая все это время ее искала. История чудесного возвращения — в материале КП-Новосибирск.

СПАСЛА ОТ УСЫПЛЕНИЯ

Крошечная Молли появилась в семье пенсионерки МВД Любови Птицыной* четыре года назад. Собачка уже не была щенком и досталась женщине случайно, когда хозяева решили ее усыпить. Но судьба подкинула животному шанс на спасение.

— Подруга рассказала, что у ее знакомой есть тойтерьер и она пытается пристроить собачку в добрые руки, но никто не берет. Ситуация такая, что женщина родила ребенка, а животное стало мешать. Я не была готова заводить питомца, так как моя собака недавно умерла от старости и я долгое время очень переживала и плакала. А тут подруга показывает мне фотографии Молли и говорит, что, раз не могут ее пристроить, то уже готовы усыпить. Я на нее только глянула, сразу воскликнула: «Тащите ее мне! Она же чудесная», — рассказала КП-Новосибирск Любовь Птицына.

Женщина вспоминает, что никаких проблем с новым питомцем не было. Хотя Молли периодически демонстрировала свой характер. Малышка оказалась совершенно не приучена к улице и поводку. Победить привычку гулять свободно Любовь тоже не смогла.

— Видимо, раньше ее особо на улицу не выпускали. Взяли под мышку, донесли до машины, потом — от машины в квартиру. Для нее шлейка и поводок — это целое наказание и потом куча обид. А гулять она безумно любила. Пока несла ее по подъезду, она даже пищала от счастья, — вспоминает хозяйка Молли.

Только вот зря Любовь пошла на поводу у своей любимицы. В октябре прошлого года во время прогулки Молли пропала.

Первое объявление о пропаже Молли появилось еще в октябре прошлого года. Фото: соцсети.

ПРОПАЛА СОБАКА

Обычно миниатюрная собачка на улице ни на шаг не отходила от своей хозяйки. А если и убегала поиграть со своим другом — полосатым котом Кузей, то всегда оставалась в поле зрения сибирячки.

В тот октябрьский день Любовь и Молли дышали свежим воздухом недалеко от дома по улице Никитина. Женщина завернула за угол, поднялась по ступенькам к зданию, оглянулась — а питомца нет. Позвала по имени — тишина. Предчувствуя беду, Любовь побежала во двор, но и там было пусто. Молли словно сквозь землю провалилась.

— В квартиру я вернулась одна. Ждала, что Молли вернется, ведь она знала свой дом. Но чуда не происходило. Тогда я написала много объявлений и стала их развешивать в нашем квартале. Потом заметила, что их постоянно кто-то срывает. Я писала их снова. Зооволонтеры увидели однажды ориентировку на Молли и выложили в соцсети, — продолжает Любовь Птицына.

Ориентировку просмотрели тысячи людей, а собачка так и не находилась.

— С маленькими животными таких пород редко случаются счастливые истории. Их очень легко украсть: спрятал под куртку — и все. Чаще всего, если пропадает крошечный питомец, его не находят. Поэтому мы всегда говорим хозяевам, что важно выгуливать таких крошек на поводке, а еще на ошейник обязательно надо прикреплять жетон с координатами владельца. Это дает хоть какой-то шанс, что собаку вернут, например, за вознаграждение, — отмечает новосибирский волонтер Наталья Лисюк.

Время шло. Никаких откликов на объявление о пропаже Молли не было. Любовь уже потеряла всякую надежду, что ее любимица вернется. Раздала наряды Молли собачникам во дворе, выкинула игрушки и миску. И вот в начале августа случилось долгожданное чудо.

Валентина опубликовала пост о Молли в социальных сетях. Фото: vk.com/poterjashkansk

ЖИВАЯ ИГРУШКА

Сибирячка Валентина Жальских, которую многие жители старых бараков в Октябрьском районе знают как добросердечную помощницу брошенным хвостам, случайно услышала историю о несчастной собачке.

— Сосед одной многодетной семьи пожаловался мне, что в той квартире постоянно скулит животное. Сказал, что постоянно слышен лай и писк собаки, но на улицу ее не выводят. В той семье много детей, и создается впечатление, что для них это какая-то живая игрушка, — поделилась Валентина.

А спустя несколько дней женщина возвращалась домой и случайно заметила, как ребятишки из той самой семьи выгуливают крошечного тойтерьера.

— Я сразу поняла, что сосед говорил мне именно про это животное. У собаки был просто ужасный вид: вся спинка в плеши, шерсть скатанная, глазки грустные. Ее вели в кошачьей шлейке. Я достала телефон и сняла небольшое видео, а потом выложила его в интернет. У меня было стойкое ощущение, что тойтерьер краденый, — признается сибирячка.

Животное было в ужасном состоянии. Фото: vk.com/poterjashkansk

ОПЕРАЦИЯ «ВЫЗВОЛЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА»

Пост Валентины в социальных сетях по удивительному стечению обстоятельств заметила волонтер, которая 10 месяцев назад размещала объявление о пропаже Молли. Она-то и узнала «потеряшку». Женщина оперативно передала Валентине контакты хозяйки Молли.

— Мне позвонили, прислали видео. Я сразу узнала свою девочку. Эмоции били через край. Спросила адрес этой семьи, взяла документы на Молли и помчалась за ней сломя голову, — говорит Любовь Птицына.

Дом, где все это время проживала Молли, находился буквально в пяти минутах от жилья Любы. По дороге женщина забежала в банкомат, сняла с карточки все деньги, что у нее были, — 4 тысячи рублей. Хотела отдать их многодетной семье в знак благодарности за содержание своей любимицы. Но адекватного диалога с новыми владельцами Молли не получилось.

— Я постучала в дверь, никто не открыл, но я услышала голос Молли, она лаяла. Поверьте, я-то отлично знаю, как она лает, не спутаю ни с каким другим звуком. Я стала звать ее по имени. Слезы текут, я стучу и зову: «Молли, Молли!» И тут из совершенно другой двери (у семьи на одной площадке сразу две квартиры - Прим. редакции) выскакивает моя малышка, прыгает на меня, радуется, лижет. Я ее схватила на руки и пошла домой. На улице меня встретила эта семья. Я хотела сказать спасибо, отблагодарить, показать документы, что собачка моя. Но они набросились на меня. Дети прямо при матери стали кидать в меня камни. Я попыталась достать документы из сумочки, выпало мое удостоверение пенсионера МВД. Мать его схватила и сказала, что отдаст взамен на Молли. Я, конечно, отказалась, — описывает Любовь.

По словам Любови, разгневанная семья долго гналась за женщиной с собакой, кидая ей вслед камни. Несколько булыжников даже достигли своей цели. Напуганная сибирячка подбежала к зданию судебных приставов и попросила помощи у сотрудников. Двое мужчин согласились проводить Любовь до отдела полиции.

— В МВД я написала заявление о том, что у меня отобрали удостоверение. Пояснила обстоятельства. Я не собираюсь настаивать на возбуждении уголовного дела о краже. Не хочу вообще иметь ничего общего и конфликтовать с этой странной семьей. Главное, что мой питомец дома. Синяки мои уже проходят. У нас все хорошо, — уверяет хозяйка Молли.

Собака вернулась к законному владельцу. Фото: предоставлено Любовью Птицыной.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Символично, что день рождения собаки совпал с днем ее возвращения в любящую семью. 4 августа Молли стукнуло 11 лет.

— Молли до сих пор в шоке. Когда мы зашли в наш подъезд, она сама подбежала к двери квартиры и даже описалась от счастья. Я тоже очень переволновалась из-за всех этих событий, пульс зашкаливал, давление поднялось. Первые два дня Молли почти ничего не ела, только раз в день. Видимо, у нее там был такой режим, что кормили редко. Сейчас уже привыкла к трехразовому питанию, как раньше. Я пытаюсь привести ее в порядок: выстригла колтуны, помыла, планируем идти к ветеринару. Пока даю витамины и позволяю ей освоиться. Кота Кузю Молли узнала быстро, уже гоняет его по квартире, как прежде. Это игра у них такая, хотя Кузя в два раза больше собаки, — улыбается Любовь Птицына.

Теперь хозяйка и тойтерьер неразлучны. Даже ночью Молли спит рядом с Любовью, уткнувшись своим крошечным носиком в сибирячку. А еще женщина планирует приучать питомца к прогулкам на поводке.

— Мы с Молли уже немолодые. Второго такого потрясения не переживем. Но я очень благодарна неравнодушным людям, внимательным волонтерам за то, что они помогли нам снова встретиться. Эти невероятные совпадения и чудесные события сделали меня и мою девочку счастливыми, — добавляет Любовь Птицына.

* Имя героини изменено по ее просьбе.

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