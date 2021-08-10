«Будто я всю жизнь этим занимался»: студент рассказал, почему пошел в поисковики

Цель работ по военной археологии - сберечь память о людях, защищавших наши жизни. Фото: Архив экспедиции «Поиск-МГиВ» ГБОУ НСО «СКК» НП НВПО «МГиВ».

Весной новосибирская экспедиция «Поиск-МГиВ» отправилась в Ленинградскую область. Место назначения который раз прежнее - станции Погостье и Жарок в Киришском районе, где шли кровопролитные бои. В этом году к команде экспедиции впервые примкнули семеро студентов Сибирского геофизического колледжа. С одним из них - Владиславом Кучеренко - «Комсомолка» поговорила о целях и результатах экспедиции, о поисковой работе и ее особенностях. Подробности - в нашем материале.

В ЧЕМ СМЫСЛ РАБОТЫ ПОИСКОВИКОВ

Во время ожесточенных боев Великой Отечественной войны некому было хоронить павших защитников. Они оставались там же, на земле, в траншеях или в воронках из-под разорвавшихся мин, куда их стаскивали выжившие товарищи или местные жители. Участники экспедиции поднимают останки бойцов, идентифицируют, если есть возможность, и проводят захоронение по всем правилам. По их словам, это дань памяти и уважения людям, отдавшим свои жизни за нас в той страшной войне.

Перед экспедицией все участники проходят обязательное обучение. Важно изучить инструкции по технике безопасности, ведь работать приходится в полях, в лесу, на болоте, - и уже на этом этапе отсеиваются люди, которые не готовы к подобным условиям.

На месте работа по военной археологии организована следующим образом: часть группы ищет места возможного захоронения, часть - копает, а часть - аккуратно перебирает руками землю, чтобы найти в ней мелкие останки, это называется «сидеть на переборе».

Важнейшая часть работы поисковиков - идентификация. Воинов идентифицируют по медальону, капсуле, в которую вкладывали бумажный бланк с информацией о бойце. К сожалению, сохранившиеся бланки попадаются очень редко, ведь герметичность капсулы нарушается, бумага тлеет от времени или размокает от влаги. Именно поэтому и не получается идентифицировать всех павших в бою.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ

Экспедиции «Поиск-МГиВ» проходят регулярно, два раза в год: весной и в конце августа - начале сентября. В первой экспедиции этого года удалось поднять 83 бойца и даже идентифицировать одного из них. Работа эта трудная и физически, и эмоционально.

Директор Сибирского геофизического колледжа Сергей Лысенко говорит, что студенты собирались участвовать в поисковой экспедиции еще в прошлом году, но тогда помешал коронавирус. В этом году поездка все же состоялась: участие студентов в экспедиции поддержала группа «Сибантрацит», которая профинансировала поездку и оплатила часть обмундирования. Руководство Группы активно сотрудничает с колледжем, ребята проходят в компании производственную практику, поэтому и в таком важном деле им, конечно, помогли.

Для студента 4-го курса геофизического колледжа Владислава Кучеренко эта поездка стала началом нового этапа в жизни.

- Я даже не надеялся попасть в эту группу, она очень быстро укомплектовалась. Но мне помог счастливый случай: один студент не смог поехать, и я воспользовался этой возможностью не задумываясь. Видел это для себя как новый опыт в жизни. К тому же очень люблю историю и решил, что это хорошая возможность узнать что-то новое, - говорит Владислав.

Группа «Сибантрацит» помогла ребятам из Сибирского геофизического колледжа принять участие в экспедиции. Фото: Архив экспедиции «Поиск-МГиВ» ГБОУ НСО «СКК» НП НВПО «МГиВ».

- Когда оказался там, было странное чувство, будто я всю жизнь этим занимался. Не было никакого страха, неприязни - ничего такого. В основном я сидел на переборе. Лично медальон не нашел, но в нашем отряде нашли два медальона, и по одному даже удалось установить личность, - рассказывает Владислав. - Мне кажется, что я почувствовал себя там на своем месте именно потому, что понял: я могу чем-то помочь ушедшим солдатам. Могу внести свой вклад в то, чтобы их останки были найдены и захоронены правильно, так, как положено. Великая Отечественная - это особый период в нашей истории. Людей, которые через это прошли, нужно помнить. Нужно с почтением предать их земле. Я был на двух днях захоронений и испытал сильное, светлое чувство гордости за наших воинов.

На наш вопрос, будет ли Владислав еще участвовать в поисках, он ответил не задумываясь:

- Я уже записался в экспедицию на 19 августа. Там ведь еще так много бойцов… Просто чувствую, что мне это нужно, что так я отдаю свой долг, это какая-то внутренняя необходимость для меня.

Советских бойцов с почтением предали земле на воинском захоронении «Урочище Липовик» в Киришском районе. Фото: Архив экспедиции «Поиск-МГиВ» ГБОУ НСО «СКК» НП НВПО «МГиВ».

СПРАВКА «КП»

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» существует с 1988 года. С 2013 года оно оформилось в общественную организацию. За 8 лет непростой работы поисковики захоронили порядка 180 тысяч советских солдат и установили более 25 тысяч имен.

В Новосибирске работает региональное отделение «Поискового движения России» из девяти отрядов, среди которых экспедиция «ПОИСК-МГиВ» ГБОУ НСО СКК НП НВПО «МГиВ».