Одно из любимых мест новосибирцев - Бурлинское озеро.

Жители Новосибирска из-за закрытых границ потянулись к розовому озеру Бурсоль на Алтае. Где оно находится, карта, как добраться и какие фото там можно сделать — в нашем материале.

Озеро Бурсоль — розовое, экзотическое. Увидишь один раз в Инстаграме — и захочешь «такие же фото». Кажется, подобное чудо природы может быть только за границей. Очень далеко, где гуляют такие же розовые фламинго и сидят на деревьях мохнатые лемуры. И тур небось бешеных денег стоит. Но эта красота совсем рядом. Где озеро находится, карта, как добраться и какие фото там можно сделать — в нашем материале.

Перед тем как увидеть воду, придется преодолеть «соленую пустыню». Фото: Предоставлено героем публикации

ГДЕ НАХОДИТСЯ ОЗЕРО БУРСОЛЬ

Озеро находится всего в 400 километрах от Новосибирска, в Алтайском крае. Утром сел на машину, а в обед перед тобой Бурлинское озеро. Оно же — Бурсоль. Оно же — розовое озеро. В последнее время новосибирцы совершают сюда чуть ли не паломничества. Где еще во время пандемии такие фотки для Инстаграма добудешь? Я, корреспондент КП-Новосибирск, отправилась к сказочному водоему, чтобы выяснить, хорош ли отдых на таком курорте.

КАК ДОБРАТЬСЯ: ВАРИАНТЫ МАРШРУТА

Если вы на машине, как я, то сначала держите путь до Ярового — слышали, наверное, про этот алтайский городок. Оттуда до нашей живописной цели еще 36 километров. Дорога разбитая, так что в пути — бонус: ожесточенный массаж ягодиц на ухабах.

И вот вдали виднеется тонкая розовая полоса, а перед ней простирается белое поле. Это — соль. Если на пенсии увлекусь соленьями, буду не в супермаркет, а сюда с мешками ездить.

Добраться к озеру поможет карта.

Перед самым озером — старая иномарка, прямо из которой женщина торгует глиной и… кристаллами. Это еще одно местное чудо от необычного озера. Рядом бочка с надписью: «Пресная вода для умывания — 25 рублей».

А на пути к воде соленой — небольшой обрыв. Под ногами чавкает грязь, на обуви остается белый налет. На нем, как на снегу, выведены надписи: «Привет из Новосибирска» и «Ваня — лох». Все ясно: Ваня, видать, остался в Новосибе, не захотел ехать, вот его друзья и описали ситуацию.

Кстати, добраться до озера можно и на поезде. Недалеко есть железнодорожная станция Красный Дол. От Новосибирска поезд уходит вечером, путь занимает 16,5 часа. Днем следующего дня вы уже на станции. От нее до водоема можно дойти пешком за 40 минут через живописную Кулундинскую степь.

Кроме необычной воды туристов привлекает чудо-поезд.Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

«ЦАРСКАЯ СОЛОНКА» И ВОДА-ХАМЕЛЕОН

Добираясь сюда, мы уже раскрыли тайну водоема. Необычный цвет — благодаря рачкам артемии и микроскопическим водорослям. Они и подкрашивают Бурлинское. Кстати, озеро немного хамелеон: оно то бледно-лососевое, то насыщенно-малиновое. Ух! На закате аж дух захватывает.

На солнце у воды малиновый цвет. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Два вагончика, медленно качаясь, проезжают мимо нас. Угадайте, что внутри. Ага, соль. Здесь ее добывают 200 лет. Еще в XVIII веке Бурлинское называли «царской солонкой». Кстати, отсюда везли белую добычу прямо к столу Екатерины Великой.Туристов на озере больше, чем этих самых рачков. Кажется, и весь Барнаул, и весь Новосибирск сюда съехались. За исключением разве что бедолаги Ивана. Гостей манит экзотическое озеро, а еще — поезд, который едет… прямо по воде. Это не мираж. Просто там, где мелко, проложены рельсы.

Рельсы проложены прямо в воде. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Когда спускаешься в воду, начинает пощипывать ноги. И это тоже проделки соли. А идешь обратно — на всем теле белая тонкая скорлупа. По мере того как просаливаешься на суше, кожу стягивает и сушит. О боже, еще немного, и я превращусь в вяленую корюшку. Приходится лезть в карман в поисках мелочи: 25 рублей сейчас просто необходимы.

КОГДА ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ФОТО

Побывав на розовом озере, уезжать уже не хочешь. Смотря вслед плавно удаляющейся розовой линии, думаешь о том, как вернешься обратно и почувствуешь на ногах колючие кристаллики соли и вдохнешь почти морской воздух.

Когда нет солнца, вода становится бледно-розовой. Фото: Предоставлено героем публикации

Уже после тебя завалят сообщениями подруги и друзья: когда лучше ехать, без фильтра ли фото и когда их вообще лучше делать. Говорят, самые яркие кадры получаются летом на закате. Вода действительно окрашивается в тот самый розово-малиновый цвет, которому не нужны никакие фильтры. Успевайте поймать красоту этим летом!

На закате озеро играет другими красками. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

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