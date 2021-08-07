«Не ел, ночевал на дереве»: 81-летний поэт выжил, пропав на двое суток в сибирском лесу

Иван Семенович отправился в лес за вдохновением. Фото: Лиза Алерт\Виктория Минаева

Иван Семенович Зайцев – легенда Сузунского района. Он и поэт, и изобретатель. Работал в разных НИИ, запатентовал десять изобретений, написал сотни стихотворений. Некоторые из них даже стали песнями и звучат со сцены, когда дает концерт местный ветеранский хор.

Впрочем, сейчас пенсионер в родном районе не проживает, переехал в Новосибирск. Но душа поэта стремится туда, где природа. Устремилась она туда и этим летом. Иван Семенович был на даче в Мошковском районе. Из домика отправился в лес.

- Меня с детства в лес тянет – посмотреть красоту природы. И прежде, чем что-то написать, нужно ведь посмотреть, увидеть, - будет он потом объяснять КП-Новосибирск.

Черпая вдохновения для очередного стихотворения, пенсионер зашел слишком далеко. И спохватился: а как обратно-то идти? К счастью, с собой был мобильный телефон, позвонил сыну. Вот только выбраться из леса это никак не помогло: по смартфону хоть сколько разговаривай, а в лесу объяснить, где находишься не можешь.

Подключилась полиция.

«Ушел в лес за грибами и не вернулся. С собой имеет сотовый телефон. Находится на связи, поясняет, что находится в лесу, определить свое местоположение не может», - записала данные дежурная часть.

Иван Заяцев - легенда Сузунского района: изобретает и пишет стихи. Фото: https://writer21.ru/

Срочно стали собирать фонарики и дождевики волонтеры.

«Дедушка в лесу, на улице идет дождь. Без вашей помощи нам не обойтись», - такой клич кинул в соцсетях штаб отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры быстро собирались в путь и мчались из Новосибирска в лес Мошковского района.

Телефон у дедушки держался, сколько мог, но, в конце концов, экран погас. А поэт оставался на улице уже вторую ночь… За Ивана Семеновича было по-настоящему страшно, тем более, что август выдался совсем не жарким.

Волонтеры собрались, чтобы выручить дедушку из беды. Фото: Лиза Алерт

И вот, субботним утром – в половине десятого – волонтеры объявили: «Найден! Жив!»

- Ему повезло встретить кого-то из грибников. Он спросил у них, в какой стороне трасса, вышел туда сам и сам же добрался до города. Нам позвонили уже его родственники и сообщили, что мужчина дома. Голодный, уставший, промокший, похудевший, но, главное — живой, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Пенсионер провел в одиночестве без малого двое суток.

На звонок КП-Новосибирск изобретатель ответил сразу. Судя по всему, дедушка оставался в хорошем настроении.

- Ну, немножко заблудился я. С часок где-то ходил, и заблудился, - объяснил Иван Семенович. – Но не совсем в лесу был – на поле вышел.

На поле-то вышел, а дорогу домой все равно не мог найти. И говорит, все это время обходился без еды.

- Я, вообще, не прихотливый, - говорит пенсионер.

Не только не прихотливый, но еще и ловкий. Признался, что ночевал… на дереве. Вроде, так и безопасней, и не придется лежать на холодной земле.

Только представьте: ему 81 год, а он на дерево залазит! Не иначе, ему любовь к природе сил придает.

Похоже, писатель совсем не переживает о своем приключении. Ему интересней о книгах говорить. Свою даже пообещал подарить журналисту «Комсомолки» при встрече. А пока мы читаем стихи Ивана Зайцева в интернете и, пожалуй, процитируем фрагмент:

«В века твои шагнули долы,

Твой сказочно красивый лес,

Счастливой мне досталась доля:

Полей, лесов я слышу песнь».

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