«Папа, там кость торчит»: житель Новосибирской области 15 лет собирает останки мамонта

Сергей Скоморощенко - обладатель крайне редкого хобби: он собирает кости мамонта. Фото: Виктория МИНАЕВА

Кто-то ходит летом за грибами, кто-то – на рыбалку. А этот человек периодически выходит на поиски мамонта и по кусочкам собирает его.

Место, где «охотится» на древнего зверя Сергей Скоморощенко – деревня Новый Шарап в Ордынском районе. Необычное увлечение возникло у сельчанина лет пятнадцать назад. За такое хобби – спасибо дочери.

- Ей было лет семнадцать. Вместе с молодым человеком пошла гулять на берег. И бежит оттуда: «Папа, там торчит кость мамонта, пойдем вытаскивать», - говорит Сергей и показывает журналистам КП-Новосибирск свое богатство.

Обладатель необычной коллекции хочет сделать небольшой музей. Фото: Виктория МИНАЕВА

В небольшом сарае он раскладывает по полочкам останки огромного животного. После того, как девушка сделала необычную находку, отец стал периодически выходить к реке на поиски. Заходит по колено в воду и ногами нащупывает необычные «камни».

Искатель рассудил так: раньше здесь был лед, который растаял и обнажил кости. Возможно, они принадлежат одному мамонту, а может быть – нескольким. Похоже, что обитали здесь и другие животные.

- В одной кости был воткнут зуб саблезубого тигра, - уверяет Скоморощенко.

Останки древнего животного постепенно «отдает» местная река. Фото: Виктория МИНАЕВА

Он хоть и увлечен своей коллекцией, а сохранять ее сложно. Частенько у него просят поделиться сувенирами. Говорит, хотел купить банкир, а еще - предприниматель, пожелавший украсить косточкой интерьер офиса. «Охотник на мамонтов» отказывает. Хотя однажды сделал исключение и сам отдал одно из сокровищ своего сарая.

- Директору НИИТО подарил позвонок. Он был очень благодарен, - улыбается Сергей.

Сергей находит зубы, позвонки, другие кости. Фото: Виктория МИНАЕВА

А знакомые теперь шутят на эту тему. Мол, в НИИ травматологии и ортопедии теперь по этому позвонку диагноз мамонту поставят.

Мечта у Скоморощенко – сделать небольшой музей. А в нем собрать скелет животного. Очевидно, что «пазлы» найдутся далеко не все, но пусть будет хоть какая-то часть.

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