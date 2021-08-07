«Папа, там кость торчит»: житель Новосибирской области 15 лет собирает останки мамонта

Сергей Скоморощенко - обладатель крайне редкого хобби: он собирает кости мамонта.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Кто-то ходит летом за грибами, кто-то – на рыбалку. А этот человек периодически выходит на поиски мамонта и по кусочкам собирает его.
Место, где «охотится» на древнего зверя Сергей Скоморощенко – деревня Новый Шарап в Ордынском районе. Необычное увлечение возникло у сельчанина лет пятнадцать назад. За такое хобби – спасибо дочери.
- Ей было лет семнадцать. Вместе с молодым человеком пошла гулять на берег. И бежит оттуда: «Папа, там торчит кость мамонта, пойдем вытаскивать», - говорит Сергей и показывает журналистам КП-Новосибирск свое богатство.
Обладатель необычной коллекции хочет сделать небольшой музей.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В небольшом сарае он раскладывает по полочкам останки огромного животного. После того, как девушка сделала необычную находку, отец стал периодически выходить к реке на поиски. Заходит по колено в воду и ногами нащупывает необычные «камни».
Искатель рассудил так: раньше здесь был лед, который растаял и обнажил кости. Возможно, они принадлежат одному мамонту, а может быть – нескольким. Похоже, что обитали здесь и другие животные.
- В одной кости был воткнут зуб саблезубого тигра, - уверяет Скоморощенко.
Останки древнего животного постепенно «отдает» местная река.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Он хоть и увлечен своей коллекцией, а сохранять ее сложно. Частенько у него просят поделиться сувенирами. Говорит, хотел купить банкир, а еще - предприниматель, пожелавший украсить косточкой интерьер офиса. «Охотник на мамонтов» отказывает. Хотя однажды сделал исключение и сам отдал одно из сокровищ своего сарая.
- Директору НИИТО подарил позвонок. Он был очень благодарен, - улыбается Сергей.
Сергей находит зубы, позвонки, другие кости.
Фото: Виктория МИНАЕВА
А знакомые теперь шутят на эту тему. Мол, в НИИ травматологии и ортопедии теперь по этому позвонку диагноз мамонту поставят.
Мечта у Скоморощенко – сделать небольшой музей. А в нем собрать скелет животного. Очевидно, что «пазлы» найдутся далеко не все, но пусть будет хоть какая-то часть.
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