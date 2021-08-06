«Пять суток прятал тело»: сибирячка выишрала суд у ритуальщиков за сорваную кремацию матери

Предприниматель проигрывает суды, но все равно не отдает деньги. Фото: канал ТВЦ // соцсети.

Жительница Новосибирской области Ирина хотела кремировать маму, похоронный агент забрал тело покойницы и 41 тысячу рублей у ее родственников. А потом пропал на пять дней. Родные сами нашли тело родственницы в крематории, провели похороны, а потом выиграли суд у ритуальщика. Но этот похоронный агент продолжает работать и сорвал еще несколько церемоний прощания. Подробнее — в материале «КП-Новосибирск».

Мама Ирины умерла в больнице 16 ноября 2020 года. Муж был на вахте, и Ирина сама начала искать ритуального агента в Кольцово. В 2ГИС нашла фирму, ее директор предложил взять все на себя и привезти прах на дом. Услуги оценил в 41 тысячу рублей. Назначил дату прощания в крематории через три дня. Но потом вдруг отменил ее.

— Говорил, что нет мест в прощальном зале на 19 ноября. Мы решили попрощаться в церкви, после церемонии тело мамы увезли в крематорий, как нам казалось. Через три дня я спросила про прах, ритуальщик стал обещать нам «завтра», и так несколько дней. В итоге я позвонила в крематорий, там сказали — «такого человека у них нет». Мы в шоке были. Выяснилось, что похоронщик привез туда тело мамы только вечером 24 ноября. Пять суток он неизвестно где прятал тело моей мамы, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Сотрудники крематория провели кремацию в срочном порядке, ведь со дня смерти прошло уже 9 дней. Предприниматель оплатил только саму кремацию в 13 тысяч рублей. Огорченная Ирина потребовала вернуть остальные деньги. В ответ предприниматель нахамил, женщина пошла в полицию.

— Полиция мне до сих пор не отдала на руки отказ в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, так как похоронщик не приехал им дать объяснения. Я знаю еще восемь человек, которых он также кинул на деньги. Взял суммы за организацию похорон, благоустройство могил и ничего не сделал и деньги не вернул. В январе 2021 года, он вообще сорвал похороны, сообщив за 30 минут до погребения, что могилу выкопать не успели, — рассказала Ирина.

Похоронное агентство в Кольцово, о котором идет речь, было зарегистрировано как ИП. Ирина тогда потерпевшая пошла в Новосибирский районный суд. Судья постановила вернуть деньги Ирине за некачествено оказанную услугу, однако оказалось, что похоронщик ликвидировал ИП и срок действии его лицензии истек. Притом, что сама организация фактически работает — снимает офис в наукограде Кольцово, обслуживает клиентов.

Сам Антон Манаенко неохотно отвечает на претензии. На звонки потерпевших не отвечает, номера блокирует. Корреспондент «КП-Новосибирск» дозвонился Антону Манаенко, но тот сразу бросил трубку.

Потерпевшие удивлены, что полиция не может привлечь недобросовестного предпринимателя, поэтому обратились в СМИ. Например, пенсионерка Людмила Завадская заказала памятники сыну и мужу, отдав 150 тысяч рублей — уже более полутора лет она ждет возврата денег.

— Пришлось самой ставить памятники в другой фирме. Антон постоянно врет, давит на жалость. Мне врал, что потратил 100 тысяч якобы на лечение больной мамы. Другому мужчине он должен 400 тысяч рублей, но до сих пор уголовное дело не возбуждено. Может быть он под кого-то работает, его прикрывают. Ведь его ИП уже не действует и он может работать только нелегально, — рассказала Людмила Завадская.

Потерпевшие объединились в надежде вернуть деньги. Так, 14 июля 2020 года у Кристины умер дядя и она обратилась в «Благое дело-99». Предприниматель забрал тело, взял деньги. А потом стал переносить похороны.

— Сперва якобы катафалк попал в аварию, на следующий день тело привезли в закрытом гробу неизвестные рабочие. Они даже боялись выходить из машины, ведь на предыдущих похоронах их побили. У нас не было заказанной оградки, венков, был другой гроб. Даже покойник должен был быть в туфлях, но он был в тапочках. Похоронив дядю, мы забрали документы и предъявили претензии. Но до сих пор нам не вернули обещанные деньги, — рассказала Кристина Суворова.

А сибирячка Тамара Вандышева заказывала благоустройство могилы родственника и тоже оказалась обманута. Предприниматель вернул деньги только после сюжета федерального телеканала, это был единственный случай.

— У нас с ним это все длилось пол года, приезжало телевидение из Москвы. Всеми доступными способами я уже вернула свои деньги. Но он только со мной рассчитался из всех пострадавших. В полиции и прокуратуре говорят, что это гражданско-правовые отношения и отправляют всех в суд., — рассказала Тамара Вандышева. — Хорошо суд так суд. Но люди, которые выиграли суд, пока не получили еще ни копейки.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Спросите у конкурентов»

Новосибирские юристы утверждают — нужно сообщить коллегам из сферы похоронных услуг, так как недобросовестный агент может продолжать работать от чужого имени.

— Возможно он не использует свое ИП, но оказывает услуги через другого предпринимателя. По договору субподряда или как работник. Если предприниматель занимается ритуальными услугами без регистрации, то это повод для уголовного дела по статье о незаконном предпринимательстве. Однако, пока это не доказано — уголовное дело возбуждаться не будет, — сообщила «КП-Новосибирск» ведущий семейный юрист Инесса Рябинина.

Смотреть видеосюжет Репортаж ТВЦ об Антоне Манаенко и потерпевших новосибирцах

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