«Не хотела отдавать полиции»: что известно о семье годовалого ребенка, которого мать выкинула из окна

Женщина пыталась убежать, чтобы у нее не изъяли ребенка. Фото: соцсети.

Стали известны подробности ЧП с годовалым ребенком, которого мать выкинула из окна первого этажа дома на улице Дачной. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, в 17.35 к ним поступил вызов от родственницы горе-мамаши. Она рассказала, что пьяная женщина стояла в окне пятого этажа с маленьким сыном на руках.

Когда на место приехала полиция, то сибирячка открыла им дверь с сыном на руках.

- Сотрудники полиции предложили ей спуститься в патрульную машину для составления материала об изъятии ребенка и помещении его в реабилитационный центр, но женщина устроила скандал, ударила одного из полицейских, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

В этом доме жила мать ребенка. Фото: Никита МАНЬКО

Известно, что горе-мамаша пнула в живот женщину-полицейского, ноправоохранители все-таки смогли ее уговорить пойти с ними. А на первом этаже забежала в открытую дверь соседской квартиры и заперлась там. Полицейские попытались ее уговорить открыть дверь, а потом услышали странный шум. Они увидели, как женщина падает из окна вместе с ребенком.

После случившегося ребенка увезли в больницу, а горе-мамашу - в полицию, где она продолжила дебоширить.

Женщина сбегала с сыном. Фото: соцсети.

Сейчас следователи проводят проверку. Известно, что сибирячка состояла на учете как неблагополучный родитель. Однако соседи ее защищают:

- Она с двумя сестрами жила, семья неблагополучная. Но она - единственная, кто там в последнее время не пил.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.