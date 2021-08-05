«Некоторые папаши лучше, когда сдохнут»: в соцсетях появилась «доска позора» для должников-алиментщиков

Фото должников сибирячки выкладывают в соцсетях. Фото: «Женихи Новосибирска».

Мужиков, которые прячутся от судебных приставов и не платят алименты годами, хоть отбавляй. В итоге суммы долгов у них накапливаются как минимум с пятью нулями, и они даже не думают гасить долг. Сибирячки решили взять дело в свои руки, и организовали в группе «Женихи Новосибирска» своеобразную «доску позора» для таких вот нерадивых папаш.

- Разыскивается за злостное уклонение от оплаты алиментов! Долг около 900 тысяч, предполагаемое место нахождения - Новосибирск, село Карасево, - а дальше идет фото «героя» и его имя и фамилия.

Вот еще одно объявление – правда, тут сумма немного поменьше:

- Долг 500 тысяч, предполагаемое место нахождения - Новосибирск, Сургут, - и опять – фото и имя с фамилией во всей красе.

Подписчицы в комментариях эмоции не сдерживают и перемывают кости мужикам кто во сто горазд:

- Некоторые папаши лучше, когда сдохнут.

- Ну, всё ,идём искать!

- А можно и мне фотку «отца года» прислать, - пишут сибирячки.

Мы связались с администратором паблика, чтобы выяснить, как появилась идея и не боятся ли они разгневанных должников?

- Если честно, то сначала я подумала, что под видом разведенных женщин ко мне обращаются судебные приставы, но потом в переписке удостоверилась, что нет, - говорит Юлия, администратор паблика. - Все фото и данные мне присылают сами женщины. У каждой из них я запрашиваю справку из суда, что ситуация реальная.

Так выглядит пост. Фото: «Женихи Новосибирска».

- Вам-то это зачем? Наверняка должники потом будут требовать все удалить...

- В нашей группе одни только женщины, и наша цель – помочь отыскать алиментщика. И если в нашей группе есть девушка, которая сейчас с ним в отношениях, чтобы на с ним поговорила и убедила начать выплачивать долг. А если кто-то пост – покажет: что же, в нем только правда.

К слову, юристы говорят, что по закону администраторам паблика за такие посты ничего серьезного не грозит:

- В постах нет клеветы, значит, единственное, на что в суде может пожаловаться мужчина, - использование его фото без разрешения, и потребовать возмещение морального вреда с паблика. Но сумма эта будет минимальной, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

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