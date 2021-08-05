Как изменятся цены осенью-2021 в Новосибирске: сколько будем отдавать за «коммуналку» и аренду квартир

Рассказываем, как изменятся цены на ЖКХ продукты и квартиры осенью 2021. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как изменятся цены осенью-2021 в Новосибирске — важный вопрос, который волнует горожан. Корреспонденты КП-Новосибирск попросили экспертов проанализировать, что будет происходить в различных сферах и где стоит ожидать серьезных подорожаний.

ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ повысили с 1 июля 2021 года. По 31 декабря 2021 года горожане будут отдавать по 20,35 рубля за кубометр холодной воды и по 117,9 рубля — за кубометр горячей. За кубометр водоотведения новосибирцам придется платить 15,77 рубля, киловатт-час электроэнергии стоит 2,93 рубля, 1 Гкал тепловой энергии для отопления — 1505,98 рубля. Сжиженный газ от компании «Новосибирскоблгаз» стоит 41,75 рубля в месяц. Вывоз мусора — 87,19 рубля на одного зарегистрированного в жилом помещении человека. Взнос на капитальный ремонт дома — 8,03 рубля за 1 квадратный метр квартиры.

По прогнозу специалиста, съемное жилье к сентябрю подорожает. Фото: Мария ЛЕНЦ

АРЕНДА КВАРТИР

Новосибирцам, которые хотят снять квартиру, следует поторопиться: к сентябрю жилье станет дороже. Об этом сообщил КП-Новосибирск независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Аренда и цена квартир — связанные между собой вещи. Последние полтора года был резкий рост цены на недвижимость, причем как на первичное жилье, так и на вторичку, и составил почти 30%, поскольку во время пандемии был спад спроса. Осень — традиционное время роста цены на аренду. Осенью возвращаются с каникул иногородние студенты, к концу лета также происходит наплыв людей, приезжающих в Новосибирск на работу: предложение — падает, спрос — растет. По моим прогнозам, цены на аренду квартиры все-таки вырастут, но ненамного, в пределах 5 — 10%, — прокомментировал ситуацию специалист.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ОДЕЖДА

По данным Новосибирскстата, за последние 5 лет цены на продукты в период с конца лета по середину осени всегда увеличивались в среднем на 1 — 2%. Такого же повышения цен стоит ждать и в 2021 году. В таком же соотношении, судя по статистике прошлых лет, могут вырасти цены на одежду, посуду и гигиенические принадлежности.

Незначительно подорожают еда, одежда и обувь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

АВТО И ТОПЛИВО

Больше всего могут подорожать автомобили как отечественных, так и зарубежных производителей. За последние два года в период с августа по ноябрь рост цен в среднем составлял 4%.

А вот цены на дизель и бензин могут подрасти незначительно — в прошлые годы они повышались к осени в среднем на 0,8%.

Цены на бензин и автомобили могут подскочить к сентябрю. Фото: Олег УКЛАДОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.