Автомобилисты в бешенстве: подростки бьют окна чужим машинам ради лайков в TikTok

За такую выходку подростков как минимум поставят на учет в ПДН. Фото: стоп-кадр.

В кадре – территория возле исправительной ИК-З в Новосибирске. Детям явно весело колотить по чужой машине: пока один из них разбивает окна какой-то игрушкой, друг на самокате караулит рядом - караулит. Потом мальчишки оглядываются по сторонам, смотрят, не ли камер рядом.

То, что один из очевидцев снял их на телефон, школьники не заметили. Ролик появился в соцсетях.

- Ваши детки крушат наши машины. Чтобы потом родители знали, за что их дети получают по соплям. Отгонять бесполезно. Отгонишь, убегают, а через несколько минут опять там же, - пишет автор кадров.

В комментариях пользователи соцсетей ругали малолетних хулиганов кто во что горазд:

- Не читать мораль таким надо, а высечь шлангом как сидорову козу. Чтобы поумнели.

- Увы, не одни они такие! Много таких же!

А вот тут пользователи соцсетей абсолютно правы разбивать окна авто – это новый тренд в ТikТok. Если раньше колпачки с колес авто подростки скручивали, то сейчас им куда более экстремальное видео по душе.

Но это только в ролике они такие смелые: корреспонденты КП-Новосибирск попытались пообщаться с тик-токерами, но те только отнекивались:

- Да я вообще не причем, - открещивались они.

И не зря: за такую выходку им грозит серьезное наказание: если подростку уже исполнилось 16 лет, то отвечать ему при серьезном ущербе (по закону, это не менее 5 тысяч рублей, но стекла у авто стоят куда дороже – прим.авт) придется по статье 167 УК РФ « Умышленные уничтожение или повреждение имущества». А это – штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.

- Если же подростку еще нет 16 лет, то его в любом случае поставят на учет в ПДН. При этом если он младше 14 лет, то возмещать ущерб будут только его родители. А если подросток старше 14 лет и у него есть свой источник дохода (к примеру, он подрабатывает), то родители должны будут доплатить только недостающую сумму, - пояснил адвокат Михаил Спиридонов.

КСТАТИ

«Каско» защитит

Если автомобиль застрахован, то полагается ли его владельцу выплата, если ради лайков кто-то покорежил его машину? На этот вопрос ответил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России:

- Сам тренд, конечно, ужасный: просьба ко всем – если вы проходите мимо и видите, что кто-то бьет стекла машины, пусть и чужой, вызывайте сразу полицию! Пусть с этими подростками разбираются потом и правоохранители, и родители.

Насчет страховки: если у вас страховой полис «Каско» , то там действительно есть пункт, предусматривающий возмущение ущерба, нанесенного автомобилю третьими лицами. Но надо понимать, что «Каско» - дорогое удовольствие: его стоимость может доходить и до 300 тысяч в год – все зависит от машины (в среднем такая страховка обходится в 100-150 тысяч рублей). И то, прежде, чем вам заплатят сумму ущерба или оплатят ремонт, придется подождать – иногда срок ожидания доходит до трех недель. И все это время водителю придется ездить на покореженной машине.

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