Календарь игр ХК «Сибирь» в сезоне 2021-2022: расписание матчей, соперники, цены на билеты

"Сибирь" начнет с матча с челябинским "Трактором". Фото: https://hcsibir.ru/ru/

Стал известен календарь игр ХК «Сибирь» в сезоне 2021-2022. Старт чемпионата КХЛ назначен на 3 сентября.

На правила посещения спортивных мероприятий по-прежнему влияет распространение COVID-19.

— О правилах посещения матчей клубы сообщат болельщикам на своих официальных ресурсах, когда такая информация будет в их распоряжении, — сообщили "КП-Новосибирск" на официальной странице Континентальной хоккейной лиги.

Цены, на билеты варьируются от 450 до 1750 рублей. Также на сезон 2021/2022 можно приобрести абонементы: цена на них, в зависимости от сектора, составляет от 12 600 до 49 000 рублей.

Календарь игр «ХК Сибирь» в сезоне 2021/2022 годов:

Расписание игр ХК "Сибирь" в сезоне 2021/2022

СЕНТЯБРЬ:

3 сентября 2021, пятница

Трактор (Челябинск) — Сибирь

5 сентября 2021, воскресенье

Динамо (Москва) — Сибирь

7 сентября 2021, вторник

Торпедо (Нижний Новгород) — Сибирь

9 сентября 2021, четверг

Нефтехимик (Нижнекамск) —Сибирь

13 сентября 2021, понедельник

Сибирь — Северсталь (Череповец)

16 сентября 2021, четверг

Сибирь — Динамо (Москва)

20 сентября 2021, понедельник

Сибирь — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

22 сентября 2021, среда

Сибирь — Металлург (Магнитогорск)

25 сентября 2021, суббота

Барыс (Нур-Султан) — Сибирь

27 сентября 2021, понедельник

Северсталь (Череповец) — Сибирь

29 сентября 2021, среда

ЦСКА (Москва) — Сибирь

ОКТЯБРЬ:

1 октября 2021, пятница

Салават Юлаев (Уфа) — Сибирь

4 октября 2021, понедельник

Сибирь — Торпедо (Нижний Новгород)

6 октября 2021, среда

Сибирь — Динамо (Рига)

8 октября 2021, пятница

Сибирь — Витязь (Московская область)

12 октября 2021, вторник

Динамо (Рига) — Сибирь

14 октября 2021, четверг

Йокерит (Хельсинки)— Сибирь

16 октября 2021, суббота

Авангард (Омск)— Сибирь

18 октября 2021, понедельник

Витязь (Московская область) — Сибирь

22 октября 2021, пятница

Сибирь — Динамо (Минск)

24 октября 2021, воскресенье

Сибирь — Трактор (Челябинск)

26 октября 2021, вторник

Сибирь — Барыс (Нур-Султан)

28 октября 2021, четверг

Сибирь — ЦСКА (Москва)

НОЯБРЬ:

1 ноября 2021, понедельник

Сибирь — Йокерит (Хельсинки)

3 ноября 2021, среда

Ак Барс (Казань)— Сибирь

5 ноября 2021, пятница

Куньлунь Ред Стар (Пекин)— Сибирь

7 ноября 2021, воскресенье

Спартак (Москва) — Сибирь

15 ноября 2021, понедельник

Сибирь — Нефтехимик (Нижнекамск)

17 ноября 2021, среда

Трактор (Челябинск)— Сибирь

19 ноября 2021, пятница

СКА (Санкт-Петербург)— Сибирь

21 ноября 2021, воскресенье

Динамо (Минск) — Сибирь

24 ноября 2021, среда

Сибирь — Сочи (Сочи)

26 ноября 2021, пятница

Сибирь— Авангард (Омск)

28 ноября 2021, воскресенье

Сибирь— Автомобилист (Екатеринбург)

ДЕКАБРЬ:

2 декабря 2021, четверг

Сочи (Сочи) — Сибирь

4 декабря 2021, суббота

Куньлунь Ред Стар (Пекин) — Сибирь

6 декабря 2021, понедельник

Локомотив (Ярославль) — Сибирь

8 декабря 2021, среда

Нефтехимик (Нижнекамск) — Сибирь

11 декабря 2021, суббота

Сибирь— Трактор (Челябинск)

12 декабря 2021, воскресенье

Сибирь — Куньлунь Ред Стар (Пекин)

21 декабря 2021, вторник

Сибирь — Локомотив (Ярославль)

25 декабря 2021, суббота

Сибирь— СКА (Санкт-Петербург)

27 декабря 2021, понедельник

Сибирь — Салават Юлаев (Уфа)

29 декабря 2021, среда

Сибирь — Нефтехимик (Нижнекамск)

ЯНВАРЬ:

3 января 2022, понедельник

Сибирь — Ак Барс (Казань)

5 января 2022, среда

Сибирь— Спартак (Москва)

9 января 2022, воскресенье

Амур (Хабаровск)— Сибирь

10 января 2022, понедельник

Амур (Хабаровск)— Сибирь

12 января 2022, среда

Адмирал (Владивосток) — Сибирь

14 января 2022, пятница

Адмирал (Владивосток) — Сибирь

19 января 2022, среда

Сибирь— Амур (Хабаровск)

21 января 2022, пятница

Сибирь— Адмирал (Владивосток)

ФЕВРАЛЬ:

22 февраля 2022, вторник

Сибирь — Адмирал (Владивосток)

24 февраля 2022, четверг

Металлург (Магнитогорск) — Сибирь

26 февраля 2022, суббота

Автомобилист (Екатеринбург)— Сибирь

МАРТ:

1 марта 2022, вторник

Сибирь — Амур (Хабаровск)

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