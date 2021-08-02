Календарь игр ХК «Сибирь» в сезоне 2021-2022: расписание матчей, соперники, цены на билеты

"Сибирь" начнет с матча с челябинским "Трактором". Фото: https://hcsibir.ru/ru/
Стал известен календарь игр ХК «Сибирь» в сезоне 2021-2022. Старт чемпионата КХЛ назначен на 3 сентября.
На правила посещения спортивных мероприятий по-прежнему влияет распространение COVID-19.
— О правилах посещения матчей клубы сообщат болельщикам на своих официальных ресурсах, когда такая информация будет в их распоряжении, — сообщили "КП-Новосибирск" на официальной странице Континентальной хоккейной лиги.
Цены, на билеты варьируются от 450 до 1750 рублей. Также на сезон 2021/2022 можно приобрести абонементы: цена на них, в зависимости от сектора, составляет от 12 600 до 49 000 рублей.
Календарь игр «ХК Сибирь» в сезоне 2021/2022 годов:
Расписание игр ХК "Сибирь" в сезоне 2021/2022
СЕНТЯБРЬ:
3 сентября 2021, пятница
Трактор (Челябинск) — Сибирь
5 сентября 2021, воскресенье
Динамо (Москва) — Сибирь
7 сентября 2021, вторник
Торпедо (Нижний Новгород) — Сибирь
9 сентября 2021, четверг
Нефтехимик (Нижнекамск) —Сибирь
13 сентября 2021, понедельник
Сибирь — Северсталь (Череповец)
16 сентября 2021, четверг
Сибирь — Динамо (Москва)
20 сентября 2021, понедельник
Сибирь — Куньлунь Ред Стар (Пекин)
22 сентября 2021, среда
Сибирь — Металлург (Магнитогорск)
25 сентября 2021, суббота
Барыс (Нур-Султан) — Сибирь
27 сентября 2021, понедельник
Северсталь (Череповец) — Сибирь
29 сентября 2021, среда
ЦСКА (Москва) — Сибирь
ОКТЯБРЬ:
1 октября 2021, пятница
Салават Юлаев (Уфа) — Сибирь
4 октября 2021, понедельник
Сибирь — Торпедо (Нижний Новгород)
6 октября 2021, среда
Сибирь — Динамо (Рига)
8 октября 2021, пятница
Сибирь — Витязь (Московская область)
12 октября 2021, вторник
Динамо (Рига) — Сибирь
14 октября 2021, четверг
Йокерит (Хельсинки)— Сибирь
16 октября 2021, суббота
Авангард (Омск)— Сибирь
18 октября 2021, понедельник
Витязь (Московская область) — Сибирь
22 октября 2021, пятница
Сибирь — Динамо (Минск)
24 октября 2021, воскресенье
Сибирь — Трактор (Челябинск)
26 октября 2021, вторник
Сибирь — Барыс (Нур-Султан)
28 октября 2021, четверг
Сибирь — ЦСКА (Москва)
НОЯБРЬ:
1 ноября 2021, понедельник
Сибирь — Йокерит (Хельсинки)
3 ноября 2021, среда
Ак Барс (Казань)— Сибирь
5 ноября 2021, пятница
Куньлунь Ред Стар (Пекин)— Сибирь
7 ноября 2021, воскресенье
Спартак (Москва) — Сибирь
15 ноября 2021, понедельник
Сибирь — Нефтехимик (Нижнекамск)
17 ноября 2021, среда
Трактор (Челябинск)— Сибирь
19 ноября 2021, пятница
СКА (Санкт-Петербург)— Сибирь
21 ноября 2021, воскресенье
Динамо (Минск) — Сибирь
24 ноября 2021, среда
Сибирь — Сочи (Сочи)
26 ноября 2021, пятница
Сибирь— Авангард (Омск)
28 ноября 2021, воскресенье
Сибирь— Автомобилист (Екатеринбург)
ДЕКАБРЬ:
2 декабря 2021, четверг
Сочи (Сочи) — Сибирь
4 декабря 2021, суббота
Куньлунь Ред Стар (Пекин) — Сибирь
6 декабря 2021, понедельник
Локомотив (Ярославль) — Сибирь
8 декабря 2021, среда
Нефтехимик (Нижнекамск) — Сибирь
11 декабря 2021, суббота
Сибирь— Трактор (Челябинск)
12 декабря 2021, воскресенье
Сибирь — Куньлунь Ред Стар (Пекин)
21 декабря 2021, вторник
Сибирь — Локомотив (Ярославль)
25 декабря 2021, суббота
Сибирь— СКА (Санкт-Петербург)
27 декабря 2021, понедельник
Сибирь — Салават Юлаев (Уфа)
29 декабря 2021, среда
Сибирь — Нефтехимик (Нижнекамск)
ЯНВАРЬ:
3 января 2022, понедельник
Сибирь — Ак Барс (Казань)
5 января 2022, среда
Сибирь— Спартак (Москва)
9 января 2022, воскресенье
Амур (Хабаровск)— Сибирь
10 января 2022, понедельник
Амур (Хабаровск)— Сибирь
12 января 2022, среда
Адмирал (Владивосток) — Сибирь
14 января 2022, пятница
Адмирал (Владивосток) — Сибирь
19 января 2022, среда
Сибирь— Амур (Хабаровск)
21 января 2022, пятница
Сибирь— Адмирал (Владивосток)
ФЕВРАЛЬ:
22 февраля 2022, вторник
Сибирь — Адмирал (Владивосток)
24 февраля 2022, четверг
Металлург (Магнитогорск) — Сибирь
26 февраля 2022, суббота
Автомобилист (Екатеринбург)— Сибирь
МАРТ:
1 марта 2022, вторник
Сибирь — Амур (Хабаровск)
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