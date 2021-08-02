Ошиблись на миллион: «агенту Кэт», которая вынесла из магазина сумку золота, приписали лишнего

Пока полиция искала Калугину, она вместе со своим молодым человеком созванивалась с «Комсомольской правдой» и участвовала в ток-шоу на телевидении. Фото: соцсети.

29-летняя особа устроилась продавцом в ювелирный салон в Новосибирске, а через две недели вынесла с работы сумку с драгоценностями. По этому делу полиция задержала томичку Екатерину Калугину. А вот найти золото следователю так и не удалось.

Похоже, добыча досталась хитроумному аферисту. И, возможно, мы знаем, как его вычислить. Подробно об этом – в материале КП-Новосибирск.

НАРИСОВАЛА ПРЕСТУПНИКА

Утащить сумку золота из ювелирного магазина? Запросто! То, о чем не могли мечтать и бывалые гангстеры, легко сделала хрупкая девушка модельной внешности. Она устроилась в салон продавцом, а после очередной смены подошла к витринам и смела с них драгоценности в сумку.

Прежде, чем Екатерину Калугину задержала полиция, девушка успела рассказать подробности журналистам КП-Новосибирск. Говорит, ее нанял некий Александр, предложив поработать «тайным ревизором». «Агенту Кэт» поручили вынести из салона товар на проверку. Якобы должны были проверить, нет ли среди украшений контрафакта.

- Сказал, надо вынести золото и бриллианты на проверку. Вечером мы все это забираем - мне помогут некие Настя и Андрей, а ночью все это обратно загрузим, никто и не узнает, - описала корреспондентам КП-Новосибирск Екатерина свою необычную работу.

Еще один аргумент Калугиной – переписка с ее «нанимателем».

Работа оказалась криминальной – драгоценности «на проверку» она отдала, но никто их, конечно, не вернул. Катю через месяц нашли и задержали (она успела отметиться в разных точках страны и даже засветиться на ток-шоу). Управляющий салоном заявил, что его ущерб – 5 миллионов, но у горе-продавщицы, конечно, ничего не оказалось.

- Есть люди, которые ее обманули, которые забрали драгоценности. Но полиция их не ищет. Катя предлагала составить фоторобот. Одного из преступников даже нарисовала, но следствие это абсолютно не заинтересовало, — рассказала КП-Новосибирск мама арестантки Татьяна. – С человеком, который поручал Кате вынести золото, они вместе сидели в кафе, он рассчитывался банковской картой. Можно установить, на чье имя она выдана, и таким образом искать его. Но никто в следствии даже не пошевелился. А дочь оказалась просто пешкой в этой игре. Обманутой пешкой. Говоря по-русски, это была подстава. Девчонка просто доверчивой оказалась. Ее кинули.

Екатерина говорит, что ее убедили в законности необычной операции. Она даже подписала договор о своей «работе ревизора».

«ВИНОВАТА, НО НЕ В КРАЖЕ»

Полицейские не верят Катерине. Считают, она прекрасно понимала, что участвует в криминальной схеме. Адвокат Дмитрий Смышляев согласен, что девушка нарушила закон. Но считает, что сделала это по глупости.

- Мы провели независимую лингвистическую экспертизу. Предоставили переписку Екатерины с ее матерью – диалог, который состоялся сразу после инцидента в салоне, когда девушка поняла, что обманута. И по этому тексту эксперт подтвердил: моя подзащитная ему верила. Она даже фотографировала товар перед тем, как его вынести – ее убедили, что до утра все нужно будет вернуть на прежнее место, — рассказал КП-Новосибирск Смышляев. - Так что она совершила не кражу, на чем настаивает следствие, а причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Принципиальная разница между этими составами - в отсутствии признаков хищения. У Калугиной не было прямого умысла на кражу из корыстных мотивов! Это другая уголовная статья, и другое наказание.

Действительно, за кражу в особо крупном размере по закону предусмотрено до 10 лет лишения свободы. А за причинение ущерба - вдвое меньше.

Девушка модельной внешности попала в большой криминальный скандал. Фото: соцсети.

НЕОЖИДАННАЯ ВЕРСИЯ

Не согласен адвокат и с той суммой, которую заявил управляющий ювелирным салоном.

- Он предоставил документы на свой товар. Но не на 5 миллионов, а, примерно, на 3,8 миллиона рублей. При этом мы сверяем список товара, который он предоставил, с товаром, который снимала на фото Екатерина. И видим, что товар не совпадает. Более того, в настоящий момент сумма подтверждается только черной бухгалтерией, да накладными без договоров купли-продажи ювелирных изделий. Нет ни одного документа, который подтверждал бы происхождение и наличие на момент ущерба конкретного ювелирного изделия. Каждое такое изделие должно иметь сертификат, но сертификаты не предоставлены, - возмущается Смышляев. – Давайте рассмотрим, просто в качестве версии, такой вариант: не сам ли управляющий мог организовать хищение? Допустим, у него образовались долги, и он решил таким образом обмануть поставщиков…

Если с Калугиной будут взыскивать потери салона – точная сумма имеет большое значение. Да и, в принципе, хотелось бы понимать, все ли чисто с этим самым похищенным золотом.

- Осталось очень много пробелов в этом деле, но следствие все это время, похоже, не работало, а занималось волокитой, - считает Смышляев.

КСТАТИ

Три наивных вопроса про «золотое дело» Екатерины Калугиной

Есть несколько факторов, которые определяют весомость преступления. Влияют ли они на будущее наказание? Мы разобрали это с адвокатом арестованной девушки.

1. Сейчас следствие обвиняет только Екатерину. А если бы вменяли преступление, совершенное «группой лиц» - грозило бы более строгое наказание?

- Хищение в особо крупном размере – это часть 4 уголовной статьи 158. Если даже учитывать «группу лиц по предварительному сговору», все равно будет та же четвертая часть. На практике срок лишения свободы может оказаться только на несколько месяцев больше. Все зависит от субъективного отношения судьи в каждом индивидуальном случае. Но я и в принципе не согласен с этой статьей, потому что у моей подзащитной не было умысла на хищение.

2. А за то, что Екатерина месяц скрывалась, могут увеличить наказание?

- Нет. Но это учитывается при определении меры пресечения. То есть у тех подозреваемых, которые не скрывались, есть больше шансов, получить домашний арест, или подписку о невыезде. Екатерина сейчас в СИЗО. Но Калугина, когда ее якобы разыскивали, была на связи с оперативными сотрудниками, и за ней приехали по адресу, который назвал молодой человек Екатерины. Если бы не он, девушка сама пришла бы с матерью в полицию.

3. Влияет ли на наказание сумма ущерба?

- В данном случае, размер все равно определяется, как особо крупный. Так что для размера наказания это значения не имеет. Если ущерб компенсирован до удаления суда в совещательную комнату, то суд может назначить наказание не связанное с лишением свободы. И следствие в любом случае должно устанавливать точные факты и точные суммы.

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Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru