«Пенсионерку выносили на руках»: тысячи российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Пожилая немка упала в обморок, ее выносили под руки. Фото Элеоноры Соломенниковой, предоставлены Яковом Самохиным

Новосибирский журналист Яков Самохин прилетел с женой на отдых в Турцию, но пройти паспортный контроль оказалось не так-то просто. Тысячи россиян прилетели в Анталью в выходные и создали затор в местном аэропорту. Пограничники, устав от вереницы людей, даже не спрашивали у туристов сертификат о прививке. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Новосибирцы Яков Самохин и Элеонора Соломенникова отправились отдыхать в Анталью в первый день августа. Хотели побыстрее искупаться в море, но приключения начались уже в аэропорту.

— Мы вышли из самолета и попали в очень большую очередь — несколько тысяч человек. Туристы поспешили прилететь в выходные, а пограничников было всего несколько человек. Мы простояли в очереди больше полутора часов, некоторым стало плохо. Пожилая немка прилетела чартером из Ганновера, она не выдержала духоты и упала в обморок. Мы ее взяли под руки и быстро провели сквозь коридор туристов. Спасибо пограничникам, которые пропустили ее, — рассказал КП-Новосибирск Яков Самохин.

По прилету туристов ожидали полуторачасовые очереди. Фото Элеоноры Соломенниковой, предоставлены Яковом Самохиным

Сибиряк отметил, что никто не соблюдал дистанцию, хотя напоминания об этом звучали каждые 15 минут.

— В отличие от других аэропортов здесь не было никаких коридоров для прилетевших туристов, никто не спрашивал сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты — смотрели только паспорта. Туристы и пограничники были в масках, но это несерьезно, — считает Яков Самохин.

На днях турецкие СМИ заявили о риске эпидемии дельта-вируса в Турции из-за начала туристического сезона.

— Масочный режим и дистанция тут почти не соблюдаются, как и на юге России. Но весь персонал отелей и ресторанов в масках, они заранее вакцинировались. Но в целом, что в Туапсе, где мы уже успели отдохнуть, что в Анталье — разницы нет, — добавил Яков Самохин.