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2 августа 2021 19:45

«Пенсионерку выносили на руках»: тысячи российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Люди стояли в гигантской очереди, чтобы пройти паспортный контроль. Но у них даже не спросили паспорт о вакцинации
Никита МАНЬКО
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Пожилая немка упала в обморок, ее выносили под руки. Фото Элеоноры Соломенниковой, предоставлены Яковом Самохиным

Пожилая немка упала в обморок, ее выносили под руки. Фото Элеоноры Соломенниковой, предоставлены Яковом Самохиным

Новосибирский журналист Яков Самохин прилетел с женой на отдых в Турцию, но пройти паспортный контроль оказалось не так-то просто. Тысячи россиян прилетели в Анталью в выходные и создали затор в местном аэропорту. Пограничники, устав от вереницы людей, даже не спрашивали у туристов сертификат о прививке. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Новосибирцы Яков Самохин и Элеонора Соломенникова отправились отдыхать в Анталью в первый день августа. Хотели побыстрее искупаться в море, но приключения начались уже в аэропорту.

— Мы вышли из самолета и попали в очень большую очередь — несколько тысяч человек. Туристы поспешили прилететь в выходные, а пограничников было всего несколько человек. Мы простояли в очереди больше полутора часов, некоторым стало плохо. Пожилая немка прилетела чартером из Ганновера, она не выдержала духоты и упала в обморок. Мы ее взяли под руки и быстро провели сквозь коридор туристов. Спасибо пограничникам, которые пропустили ее, — рассказал КП-Новосибирск Яков Самохин.

По прилету туристов ожидали полуторачасовые очереди. Фото Элеоноры Соломенниковой, предоставлены Яковом Самохиным

По прилету туристов ожидали полуторачасовые очереди. Фото Элеоноры Соломенниковой, предоставлены Яковом Самохиным

Сибиряк отметил, что никто не соблюдал дистанцию, хотя напоминания об этом звучали каждые 15 минут.

— В отличие от других аэропортов здесь не было никаких коридоров для прилетевших туристов, никто не спрашивал сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты — смотрели только паспорта. Туристы и пограничники были в масках, но это несерьезно, — считает Яков Самохин.

На днях турецкие СМИ заявили о риске эпидемии дельта-вируса в Турции из-за начала туристического сезона.

— Масочный режим и дистанция тут почти не соблюдаются, как и на юге России. Но весь персонал отелей и ресторанов в масках, они заранее вакцинировались. Но в целом, что в Туапсе, где мы уже успели отдохнуть, что в Анталье — разницы нет, — добавил Яков Самохин.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ