«Они пьяными были, набросились на меня»: беременная сибирячка объяснила, за что била девочек-подростков

Ксюша - одна из девочек-подростков, которую ударила сибирячка. Фото: личный архив.

Беременная сибирячка Екатерина* из села Овчинниково, которую обвинили в избиении двух девочек-подростков, прервала молчание и рассказала свою версию конфликта. Напомним, избитые подружки уверяли, что женщина набросилась на них с железным прутом, заступаясь за дочку. Но Екатерина говорит, что они обманывают:

- Не было у меня никакого железного прута: как вы себе представляете, что я, беременная, им бы размахивала? Откуда те девочки это взяли – понятия не имею, - заявила КП-Новосибирск Екатерина. – Сам конфликт начался еще два месяца назад: 9 мая эти девочки начали приставать к моей младшей дочери – она училась с одной из этих девочек, но общаться с ними не хотела. И они начали ее обзывать. Моя старшая дочка это услышала и подошла, стала заступаться, а они ее ударили головой об ту же остановку. Я тогда на них заявление подавать не стала, подумала – сами разберутся. А зря!

- Что произошло спустя 2 месяца на остановке? Почему вы били девочек?

- Мы были на дне рождения – нас пригласили в гости. Но старшая дочка ушла, а мы остались у моей племянницы. Я не пила: ела только торт фрукты. Потом я мужу позвонила, он нас забрал на машине. Приезжаем домой, а старшей дочки нет. Муж поехал ее поискать – приезжает, говорит, что не нашел. И тут мне звонит племянница, говорит, что моя дочка вся в крови пришла к ней. Мы с мужем быстрее туда, у дочки все лицо разбито. Она рассказала, что эти девочки снова ее избили на той же остановке. Я быстрее туда, а они на меня набросились обе - пьяными были, вообще не понимали, что я беременная. И мне что, надо было смотреть, как они меня на восьмом месяце беременности бьют? Я одну из них по лицу ударила, а когда вторая девочка заступаться начала, за волосы ее схватила. Муж тут же меня забрал, чтобы дальше потасовки не было. Вот и все! Но доказать-то я не могу, что они пьяными были, медосвидетельствования нмикакого не было.

Екатерина уже написала ответное заявление в полицию на девочек-подростков за то, что они избили ее дочь.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена героев публикации изменены.

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