Дипломат угольной промышленности: сибирский эколог рассказал о своей работе

Эта работа важная, нужная и очень интересная, - говорит главный эколог АО «Сибирский Антрацит» Артем Бурцев. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

О том, чем эколог на промышленном предприятии похож на дипломата и почему не надо вредить природе, «Комсомольской правде» рассказал главный эколог АО «Сибирский Антрацит» Артем Бурцев. Подробности - в нашем материале.

РАБОТА С ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМИ, ГОСОРГАНАМИ И НАРОДОМ

Артем Бурцев возглавляет отдел охраны окружающей среды АО «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит») уже пять лет. Кроме него в отделе трудятся ведущий и старший инженеры - всего три человека.

- Эколог на промышленном предприятии - это человек, который взаимодействует с производственниками, государственными органами и населением, и с каждым решает определенные задачи, - рассказывает Артем.

До производственников нужно доносить все требования экологического законодательства, направлять их работу в нужное русло.

При взаимодействии с госорганами эколог информирует их о деятельности предприятия, сочетая производственные планы и экологические интересы общества и государства. Во взаимодействии с властью эколог демонстрирует открытость предприятия, его готовность к диалогу, показывает производство и разъясняет производственный процесс, объясняя все его этапы: что делает предприятие, зачем, в каких объемах и как при этом соприкасается с окружающей средой.

Эколог должен уметь объяснять и быть готовым к открытому диалогу. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

- Очень часто крупное предприятие не только выполняет все необходимые экологические требования и нормы, но и делает для сохранения окружающей среды даже больше, чем это положено по законодательству. Просто не сообщает об этом. К примеру, по нормам и требованиям законодательства на угольном разрезе качество воздуха достаточно контролировать всего раз в год, но «Сибирский Антрацит» мониторит его каждый месяц. Для себя. Мы должны знать, что у нас на границе санитарно-защитной зоны все в порядке. Другой пример. На границах наших технологических дорог контролировать качество воздуха по закону не требуется. Но мы контролируем! - перечисляет эколог «Сибирского Антрацита».

Во взаимодействии с населением задача эколога - понятным, доступным языком объяснять, в соответствии с какими законами предприятие осуществляет природоохранную деятельность. Каковы требования российского законодательства к промышленному предприятию, как оно исполняет эти законы. Закрываться от людей нельзя.

- Мы работаем над тем, чтобы производственный процесс не останавливался и при этом сохранял хрупкую экологическую среду. Моя задача - честно и открыто показывать населению, что работа предприятия отвечает каждой букве закона. И мои слова не пустышка, они подкреплены доказательствами, замерами, экспертизами, которые регулярно проводим и мы сами, и государственные надзорные органы, - объясняет Артем Бурцев.

Фактически эколог предприятия выполняет роль дипломата.

ГДЕ ХРАНИТСЯ ЗЕМЛЯ

Эколог - не обычная структурная единица, которая работает как внутри, так и вне компании. Но ключевой его задачей остается организация разработки проектной документации в части охраны окружающей среды и последующая работа предприятия в части сохранения экологии региона.

Работа угольного разреза четко регламентирована. Еще до начала строительства карьера разрабатывается его проект - документ, в соответствии с которым разрез будет работать многие годы и даже десятилетия, начиная с поднятия первого ковша вскрышных пород и заканчивая биологической рекультивацией отработанных земель.

Рабочие будни главного эколога. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

- На этапе проектирования мы проверяем, насколько включенные в него экологические мероприятия выполнимы фактически, а не только на бумаге. А в дальнейшем следим, чтобы при реализации проектных решений эти мероприятия исполнялись в точности и на всех уровнях, - отмечает Артем Бурцев.

Рекультивация - восстановление земель - является составной частью проекта разработки месторождений угля. Сроки, периоды, направления рекультивации также прописываются в этом документе. Важно, чтобы сроки проведения рекультивации совпадали со сроками отработки самого месторождения. Направление рекультивации выбирается на основе лучших технологий, которые применимы к добывающей отрасли.

Перед началом разработки угольного карьера верхний плодородный слой почвы аккуратно снимается, он будет бережно храниться на специальных складах до момента рекультивации отработанных территорий. Рекультивация проводится в два этапа. На первом, техническом этапе рекультивации откосы отвалов выравниваются, поверх породы наносится плодородный слой почвы. На биологическом этапе подготовленные таким образом отвалы засеваются травами, засаживаются деревьями, наиболее пригодными и характерными для региона, где расположен разрез.

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Постоянный мониторинг и контроль за соблюдением экологических требований на каждом этапе производственного процесса - ежедневная работа эколога.

- Мы наблюдаем за производственными процессами и окружающей средой, с которой взаимодействуем: за воздухом, подземными и грунтовыми водами, речками, почвой, животным и растительным миром, даже за снегом. Какую воду мы возвращаем в природу после многоступенчатой очистки на очистных сооружениях? Какова степень очистки воздуха в районе наших предприятий? Каково качество почв на границе отвалов? Наблюдая за каждым компонентом окружающей среды, мы понимаем, на чем необходимо сфокусировать свое внимание, куда необходимо направить основные силы и средства, - отмечает Артем Бурцев.

Постоянный мониторинг и контроль - ежедневная работа эколога. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Предприятие постоянно мониторит взрывные работы на Колыванском угольном разрезе и их влияние на прилегающие территории.

- Обыватели считают так: взрывчатку в кучу сложили, подорвали - и весь мир в тартарары. Но на самом деле все иначе. Взрывчатые вещества забуривают в землю, а потом - не единый мощный взрыв, а серия микровзрывов по цепочке. В ближайшем населенном пункте он на слух воспринимается как далекий раскат грома, - описывает Артем Бурцев.

Регулярные замеры качества атмосферного воздуха, шумового воздействия и сейсмичности при взрывных работах производятся специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (ФГБУ ЦЛАТИ по СФО), компании «Азот майнинг сервис» (Кемерово, измеряет сейсмическое воздействие) при участии сотрудников «Сибантрацита». При проведении взрывных работ оценивается их воздействие на жилой комплекс в ближайших населенных пунктах, шумовое воздействие и качество атмосферного воздуха после взрыва. Измерительные приборы устанавливаются у домов, наиболее приближенных к месту взрыва.

- Ни разу за все время мониторинга замеры не показали какого-либо влияния на жилые объекты. Уровень шума колеблется от 45 до 65 децибел, что сопоставимо с легким хлопком в ладоши. На эти замеры мы привозили депутатов и общественников, чтобы они лично побеседовали со специалистами федеральных лабораторий, задали им вопросы и своими глазами увидели, как проводятся испытания. Они были очень впечатлены мерами по защите окружающей среды, - утверждает эколог Артем Бурцев.

Система мониторинга на «Сибирском Антраците» - это отлаженный перманентный процесс компании как единого, целостного механизма. Причем неверно полагать, что об экологии на производстве пекутся только экологи. В стороне не остается никто.

В экологических процессах участвуют все работники «Сибирского Антрацита». Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

- Деятельность «Сибирского Антрацита» организована очень грамотно: начальник каждого участка, подразделения прекрасно понимает, что два аспекта - требования экологии и техники безопасности - должны исполняться каждым сотрудником беспрекословно и на самом высоком уровне. У нас никто не остается в стороне, все не только принимают участие в самих экологических процессах, но и вносят свои предложения по улучшению экологии производства, - подчеркивает Артем Бурцев.

Каждый сотрудник предприятия понимает: существующие требования экологического законодательства настолько жесткие, что с экологами лучше сотрудничать и взаимодействовать - пренебрегать их требованиями нельзя.

- К примеру, сотрудники нашего предприятия прошли обучение по программе обращения с промышленными отходами. В каждом производственном подразделении есть люди, которые не только исполняют свои должностные обязанности, но и занимаются организацией работы по правильному накоплению и сбору отходов.

«НУЖНО ДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО»

Почему Артем Бурцев стал экологом, он и сам теперь не знает. После школы поступил одновременно в Алматинский университет энергетики и связи и в Восточно-Казахстанский технический университет (Усть-Каменогорск) на горно-металлургический факультет. Выбирая будущую профессию, внезапно даже для самого себя остановился на специальности «инженер защиты окружающей среды».

- Хотя первоначально не собирался становиться экологом, целенаправленно к этому не шел. Это необъяснимое внутреннее стремление, - рассуждает Артем.

Многогранная профессия эколога позволяет не только быть в эпицентре производственных процессов.

- Экологу нужно быть одновременно и экономистом, и юристом, и финансистом. Необходимо быть не только технарем, но и гуманитарием, а также спикером, оратором, чтобы достойно представлять свою компанию перед госорганами и общественностью, - считает Артем Бурцев.

Мощь Колыванского угольного разреза завораживает. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Даже спустя несколько лет после начала работы в «Сибирском Антраците» его не перестает восхищать мощь Колыванского угольного разреза, где добывают самый экологически чистый в мире уголь - антрацит.

- Когда смотришь сверху вниз туда, где гигантские БелАЗы кажутся игрушечными, просто дух захватывает от этой потрясающей силы природы, которую хоть на несколько лет, но удалось обуздать. В такие моменты понимаешь, что нужно делать все правильно, чтобы в будущем на данном участке, на территории, где мы работаем, не было никаких экологических проблем и бед. И начинаешь работать над этим с двойной силой и двойным упорством, - признается наш собеседник.

ДОМ, СЕМЬЯ И ХОББИ

В «Сибирском Антраците» Артем Бурцев возглавляет отдел охраны окружающей среды уже 5 лет. Как ни странно, именно работа помогла ему стать ближе к семье. До этого он жил в Ставропольском крае, и расстояние до ближайших родственников было в сотни километров.

- Нам очень хотелось перебраться поближе к родителям жены и к моей маме. Поэтому, когда появилась такая возможность, мы с удовольствием ею воспользовались, - говорит Артем.

Артем Бурцев с любимой женой и обожаемыми детьми. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Он считает, что с семьей ему очень повезло: у него 15-летняя красавица-дочка Влада, сыну Савве в сентябре исполнится 10 лет. Все домочадцы относятся к работе Артема с пониманием. Как и папа, они любят бывать на природе, с детства приучены бережно относиться к окружающей среде, не разбрасывать мусор, не расходовать воду напрасно, не разорять муравейники. В семье Бурцевых по отношению к природе исповедуют принцип «не навреди».

- Мои родные видят, что работа приносит доход, но главное, что я сам получаю от нее удовольствие. Жена Светлана также трудится в добывающей отрасли, в Новосибирском карьероуправлении начальником ОТК. С работой эколога знакома не понаслышке, сталкивается с моими коллегами по цеху на своем предприятии. Поэтому у нас, слава богу, нет никаких проблем, вопросов или претензий по работе, - добавляет Артем Бурцев.

А еще у Артема замечательное хобби, которое радует не только его самого, но и всю его дружную семью, - кулинария.

- В выходные всегда готовлю я. Зимой экспериментирую на кухне, но как только открываем дачный сезон, начинается моя стихия: блюда на мангале и в казане. В казане готовлю уху, разные мясные блюда. Единственное, что пока не освоил, - это приготовление плова, но с этой задачей я обязательно справлюсь! - улыбается Артем.

Этой зимой он купил керамические горшочки, чтобы готовить в русской печи. Они удобны тем, что небольшие, поэтому каждому члену семьи можно приготовить отдельное блюдо, которое ему больше всего по душе. Фирменное блюдо Артема - жаркое с курицей и грибами.

- На дно горшочка кладете кусочек масла, кусочек сала, затем кольцо лука, мяско курочки, грибочки, чесночок, перец, соль, сверху большой кусочек лука и помидорки для сочности. Все. 40 минут - и готово аппетитное сочное блюдо! - поделился рецептом эколог «Сибирского Антрацита».