В морге ритуальщикам выдали не то тело. Фото: vk.com/vkarasuke

Скандальное видео появилось в группе «В Карасуке | Подслушано». В кадре – здание местного морга, а за кадром возмущается мужчина:

- Приехали, тело наше забрали другие люди. Двери откройте! Как вы так отдали тело? – возмущается мужчина.

На несколько секунд в кадре появляется плачущая женщина – дочка одного из перепутанных умерших. Из-за слез она даже слова сказать не может…

Пользователи соцсетей в комментариях к ролику не стесняются в выражениях:

- Это как вообще можно такое допустить, чтобы чужое тело отдать не тем людям? Кошмар!

- Ужас, соболезнуем родным.

- Гнать таких работников надо…

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с сотрудником ритуальной службы, которому в морге по ошибке и выдали тело умершего человека. Он рассказал, что случилось:

- В тот день в морге были тела сразу трех умерших от коронавируса, все в специальных черных мешках. Нам какое тело выдали – мы то и забрали, доставили семье умершего. А когда там кто-то из родных мешок открыл, то все и вскрылось.

В тот момент похоронить перепутанных умерших еще не успели, так что родственникам привезли тела их близких.

Корреспондентам КП-Новосибирск не удалось оперативно получить комментарий о карасукского морга, но мы направили запрос в минздрав Новосибирской области. И их о твет обязательно опубликуем.

Смотреть видеосюжет Под Новосибирском в морге перепутали тела умерших от коронавируса

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