Новосибирец купил посмертную маску Владимира Ленина: он объяснил - зачем

Сколько заплатил за маску, сибиряк не говорит. Фото: личный архив.

О том, что Музей истории развития города Тюмени продает посмертную маску Ленина новосибирский коллекционер Станислав Чупин узнал из новостей. Расстаться с уникальным экспонатом музейщики решились из-за того, что их лишили здания:

- Эта маска была главным экспонатом в нашем музее. Как она появилась? Через несколько часов после смерти Владимира Ильича скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова привезли в Горки, где Надежда Крупская ему сказала: «Вы собирались лепить бюст... ему все некогда было позировать — и вот теперь прошу - сделайте маску». Меркуров приступил к работе и к утру сделал слепок лица, затылка и основу под гипсовую маску, - рассказал КП-Новосибирск Гай Першинг, руководитель Музея истории развития города Тюмени. – В Тюмень эту маску привез сын Меркурова в подарок другу-скульптуру, а тот уже передал ее нашему музею. Но здание, где находился наш музей, принадлежит муниципалитету, и нас оттуда выселяют. Нужны средства на переезд. Потому и решили расстаться с маской.

Сколько Станислав заплатил за маску Ленина, ни музейщики, ни он сам не говорят. А вот зачем решил ее купить, рассказывает:

- Подлинных посмертных масок я видел крайне мало, только в музеях: у меня в личной коллекции ни одной такой не было. Я решил сохранить эту уникальную вещь, связался с музеем, договорились о цене. Из Тюмени маску мне помог доставить друг: все прошло без ЧП, - рассказал КП-Новосибирск Станислав.

Хранит маску коллекционер в собственной квартире:

- Пока маска находится у меня: хочу ей полюбоваться. Я сейчас веду переговоры с музеем мировой погребальной культуры: хочу, чтобы она была там в экспозиции и новосибирцы могли ее увидеть. Обратился ко мне и Ульяновский музей-мемориал В. И. Ленина: тоже хотят, чтобы маска была в их экспозиции, - добавил коллекционер.

Кстати, в музей сибиряк хочет передать маску абсолютно бесплатно: главное, чтобы она была в сохранности.

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