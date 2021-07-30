«У него 50-й размер ноги. Где еще такие взять?»: российские баскетболисты, упустившие золото на Олимпиаде, винят во всем порванный кроссовок и зрителей

Кирилл Писклов и его товарищи дошли до финала баскетбольного турнира 3х3 в Токио-2020. Фото: Reuters.

Баскетболист сборной России 3х3 Кирилл Писклов прокомментировал поражение в финальном матче Олимпиады в Токио от команды Латвии (18:21). По ходу встречи россияне вели с разницей в 5 очков, под конец игры казалось, что наша команда победит, но в итоге чемпионами оказались латвийцы. Переломным моментом в игре оказалась порванная обувь баскетболиста Ильи Карпенкова. У него просто отвалилась подошва. Об этом рассказал баскетболист Кирилл Писклов, который ранее играл за клуб «Новосибирск».

- Вот из-за этого кроссовка мы неловко себя чувствовали, переживали, как Илья будет без подошвы бегать. В общем, нелепая ситуация, такого в баскетболе я не припомню, - признался КП-Новосибирск Кирилл Писклов.

- Это же не было провокацией? Из серии недруги пробрались в раздевалку и подрезали подошву?

- Нет, конечно. Просто порвался кроссовок, игрок не мог дальше играть и примотал кроссовок к ноге бинтом, чтобы обувь не слетела.

- Почему никто не дал свою обувь? Запасную?

- Такой размер мало у кого есть. У него 50-й размер ноги. Где еще такие взять? Мне кажется, из-за этого момента с кроссовками мы как-то посыпались. Наверное, мысли не о том были.

- У латвийцев тоже был форс-мажор - один из спортсменов травмировал ногу, но все равно пытался играть.

- Да, он подвернул голеностоп. Но им это будто на пользу пошло - они, наоборот, собрались и сплотились. Все произошло примерно одновременно: порванный кроссовок и травма игрока. И это был переломный момент.

- Если не учитывать, что Латвия победила, какая команда, на ваш взгляд, была самой сильной?

- Сербия, конечно. Мы проиграли им в группе 21:10 и потом в полуфинале дали бой 21:10 - выиграли. Я считаю, они самые сильные. И мы победили за счет настроя: верили друг в друга, отдавались на полную катушку.

- Сильно на вас сказалось отсутствие зрителей? Это что-то меняет для спортсмена?

- Лично мне было тяжело без зрителей. Тяжело воспринимать игру, ведь все равно привык играть для болельщиков. Но это и помогло нам. Мы слышали своего тренера: он нам подсказывал какие-то движения, комбинации, как защите лучше сыграть. На игру уходит очень много сил, и иногда голова уже просто не работает. Вот в этот момент включался тренер и помогал нам. Мы слушались и выполняли его команды. Но на финальной игре было много зрителей. Все поддерживали и нас, и Латвию. Из-за шума мы тренера вообще не слышали. Наверное, это тоже сказалось на концовке. Где-то можно было сфолить, тактический фол сделать. Наверное, где-то надо было тайм-аут взять, но мы это не проконтролировали.

- Довелось ли вам посмотреть Токио?

- Нет. В зал мы ездили по одной и той же дороге, никуда нельзя было выходить.

- Насколько строгими были антиковидные меры?

- Все в масках, везде антисептики, перед столовой выдавали специальные перчатки. А по утрам мы сдавали слюну на тест. Это не такой тест, как в России, когда берут ПЦР из горла и носа. Там сдаешь определенное количество слюны, ее относят в лабораторию - и уже к вечеру результат готов. У нас все здоровы были, слава богу. Обидно, что не взяли золото. Но спасибо всем, кто болел за нас. Я до сих пор разбираю сообщения в соцсетях. Даже обратил внимание, что в Инстаграме количество подписчиков выросло на тысячу.

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