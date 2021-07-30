«Я только дал ей прикурить»: под Новосибирском таксиста обвинили в домогательствах к девочке-подростку

Таксист увез девочку в пролесок. Фото: личный архив.

17-летняя Валя* отправилась в коченевскую больницу, что под Новосибирском, чтобы пройти медосмотр перед учебой в вузе. Добиралась она из небольшой деревушки рядом с райцентром – там у ее семьи находится дача.

- Туда дочка уехала на автобусе, а обратно в деревню попросила разрешения вернуться на такси – было очень жарко, и мы согласились, - рассказала КП-Новосибирск мама Вали. Она говорит, что никто и предположить не мог, чем закончиться эта поездка…

За рулем такси был мужчина азиатской внешности - 52-летний Олег*, он заговорил с Валей, стал расспрашивать ее об учебе, о семье.

- А потом он вдруг решил узнать, есть ли у меня парень, кто меня ждет дома: меня это насторожило – какое ему до этого дело? – в тот момент Валя говорит, что и поняла, что происходит что-то неладное.

По словам девочки, спустя считанные минуты таксист, который уже успел выехать из Коченево, свернул в пролесок. Валя перепугалась не на шутку:

- Я толком даже не понимала, где именно мы находимся, куда бежать. А этот таксист стал ко мне приставать: полез целоваться, хватал за попу, тянул к себе на переднее сидение. Не знаю как, но я умудрилась выскочить из машины. И сказала: «Отвезите меня сейчас же домой, меня ждет мама», - почему-то именно эта валина фраза утихомирила чересчур любвеобильного водителя, хватать девушку он перестал. – Этот таксист попросил меня сесть с ним на переднее сидение, но я села сзади него.

Еще Валя специально позвонила своей подруге, сказала, где едет в такси, и всю дорогу с ней проговорила – больше таксист к юной пассажирке не приставал. А когда Валя приехала домой, то расплакалась и обо всем рассказала маме:

- Я в шоке была: сразу же позвонила этому водителю (при заказе такси через приложение телефоны водителей показывают пассажирам), устроила скандал. А он стал отпираться – мол ничего не было, - говорит мама Вали.

Корреспондентам КП-Новосибирск тоже удалось связаться с таксистом, но он во всем начал винить Валю:

- Да она выдумала все – я к ней не приставал? У меня вообще сын чуть старше ее – ему 19 лет, о чем вы говорите? – заявил КП-Новосибирск Олег. - А ей еще во время поездки сигареты давал – три раза у меня «стреляла».

Теперь разбираться в этой истории предстоит полиции: мама Вали уже написала заявление на таксиста.

*Имена героев публикации изменены.

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