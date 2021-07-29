Новый взгляд на выборы: что такое общественное наблюдение?

Председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со средствами массовой информации Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов. Фото: Ксения ЛОШКАРЕВА

Этой осенью нас ждут выборы в Государственную думу, они пройдут 17, 18 и 19 сентября. Очень важно, чтобы голосование прошло прозрачно и честно - именно для этого Общественная палата Новосибирской области проводит серьезную работу по подготовке общественного наблюдения. О том, что именно делается в этом направлении, кто становится общественным наблюдателем, «Комсомольской правде» рассказал председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со средствами массовой информации Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.

ПРО ЗАНЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ

К концу июля этого года уже можно подвести определенные итоги того, как ведется подготовка к общественным наблюдениям на предстоящих выборах. По мнению Романа Бубенова, избирательные участки Новосибирской области в этом году посетят намного больше избирателей, чем на прошлых выборах.

- Выборы проходят по-разному, но, по нашему мнению, предстоящие выборы дают определенный толчок для общественного наблюдения как социального института. В этом году Общественная палата Новосибирской области, Общественная палата Российской Федерации очень плотно работают с независимым общественным мониторингом. В Новосибирскую область приезжали эксперты, которые проводили занятия с представителями общественного наблюдения, на этих занятиях мы рассматривали, как развивается общественное наблюдение, какие нормативно-правовые основы в настоящий момент действуют, чем будут отличаться выборы депутатов Государственной думы в 2021 году от предыдущих выборов и какие новые процедуры в деятельности общественного наблюдателя будут в нынешнем выборном периоде. Я лично сам провел большое количество лекций для подготовки общественных наблюдателей. Я был в Мошково, Искитиме, Бердске, Верх-Туле, несколько занятий провел в областной библиотеке, - перечисляет Роман Бубенов.

КТО ИДЕТ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Роман рассказал, кто и зачем идет в общественные наблюдатели. Как оказалось, контингент очень разнится, как и его цели.

- Есть совсем молодые люди, которым буквально по 18 лет и они еще ни разу не принимали участия в выборах, но интересуются этим процессом. Хочу обратить внимание, что у молодежи бывает даже больше информации о том, что такое институт общественного наблюдения по выборной тематике, чем у тех людей, которые ранее принимали участие в выборах. Я вижу, что у многих есть определенная заинтересованность: они пришли сюда не из-под палки, не для того, чтобы получить какие-нибудь бонусы, а именно для того, чтобы увидеть все своими глазами. В основном это студенты, выпускники средней школы, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Они говорят, что им интересно, они хотят посмотреть, что это за институт общественного наблюдения, хотят поучаствовать и проголосовать. Их интересует, действительно ли все прозрачно и честно, правда ли, что нет вбросов. Они во всем этом хотят убедиться сами, - говорит Роман Бубенов. - Есть другой контингент - люди среднего возраста, которые ранее принимали участие в наблюдении, им тоже это интересно. Они представляют ту или иную политическую силу, являются членами той или иной политической партии, идут со своим взглядом на выборы. А также есть люди старой советской закалки, пенсионеры с большим жизненным опытом. У них есть свой взгляд на все, что происходит. От мнения этих людей тоже зависит очень многое.

«ВЫ - ГЛАЗА И УШИ ВСЕЙ СТРАНЫ»

Нынешнее общественное наблюдение отличается от того, что было раньше.

- Необходимо, чтобы люди не просто сидели на избирательных участках, но и наблюдали за членами избирательной комиссии, за избирателями, которые приходят на избирательные участки. Мы просим каждого наблюдателя максимально полно делиться увиденным. Ведь у каждого есть различные социальные сети, где люди активно участвуют в социальной жизни, делятся друг с другом какой-то личной информацией... Я считаю, что наблюдатель - это человек с активной социальной жизненной позицией, и будет здорово, если именно он расскажет о том, что происходит на избирательном участке, в своих постах в соцсетях. Цель общественного наблюдения - показать открытость, доступность выборов, то, что избирательный процесс абсолютно соответствует требованию закона и любой гражданин Российской Федерации, независимо от своего вероисповедания, должностного положения, политических взглядов может поучаствовать в избирательном процессе не только как избиратель, но еще и как наблюдатель. Мы хотим, чтобы это наблюдение проецировалось в информационную оболочку. Чтобы не журналисты, различные издания, интернет-сайты, газеты или телевидение об этом рассказывали. А вы - обычные люди, - объяснил Роман Бубенов и затронул тему прозрачности выборов не только внутри, но и за пределами нашей страны: - Facebook и Инстаграм - международные социальные сети. То есть жители не только нашей страны, но и других государств могут пронаблюдать, как идет избирательный процесс. Я не хочу никого заранее упрекать, что будут какие-то провокации или какие-то инциденты на избирательных участках. Нет. Я говорю о том, чтобы у заинтересованных лиц за рубежом либо у каких-то несистемных оппозиционеров даже помыслов не было поставить под сомнение вопросы общественного наблюдения. Я всегда говорю наблюдателям: «Вы - глаза и уши всего населения нашей страны, вы показываете, что происходит у вас на избирательном участке. Показывайте, что делает председатель участковой комиссии, как работает секретарь, как избиратели идут на выборы. Эта ваша внутренняя погруженность в то, что происходит в нашей стране. Это ваше влияние, и от этого будет зависеть, как люди будут это ассоциировать». Самые главные принципы наблюдения: независимость, отсутствие ангажированности, честность, прозрачность, доступность. Вот что будет отличать эти выборы от предыдущих.

ПОЧЕМУ ТРИ ДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН

Кроме подготовки наблюдателей из рядового населения, Общественная палата НСО в настоящий момент заключает рамочные соглашения с различными политическими объединениями и партиями. Это делается для того, чтобы любая политическая партия и объединение могли отправить своих общественных наблюдателей и делали это, соблюдая все требования закона.

- Сейчас мы еще стараемся уйти в информационный формат. После этих выборов совсем по-другому будут проходить и общественное наблюдение, и избирательный процесс, - считает наш собеседник. - Когда говорят, что трехдневное голосование - это способ оказать в три раза большее воздействие или сфальсифицировать выборы, я считаю это неверным. Многие люди работают по сменам, и им проще выбрать один из трех дней, чтобы прийти и проголосовать. Также растет число заболевших ковидом, поэтому три дня - хорошая возможность соблюсти социальную дистанцию. Тем не менее для бюджета это накладно: надо в три раза больше заплатить за то, чтобы обеспечить этот процесс. Считаю, что большое будущее за дистанционным электронным голосованием. В мае этого года Новосибирская область смогла опробовать такую модель, и я считаю этот опыт довольно удачным. Но подчеркну, что общественное наблюдение останется даже в дистанционном формате. И оно будет в приоритете.