Большое плавание: как выращивают и выпускают мальков в реки Сибири

Сохранение водных биоресурсов - важное направление экологической программы Группы «Сибантрацит». Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

В частности, крупная партия пеляди была выпущена в поселке Новоувальский Крутихинского района Алтайского края. О том, почему компания это делает и как прошел выпуск рыбок в большую воду, - в нашем материале.

СДЕЛАНО ВСЕ, ЧТОБЫ ПОПУЛЯЦИЯ РЫБЫ НЕ СОКРАЩАЛАСЬ

Руководитель отдела охраны окружающей среды АО «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит» вместе с ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области) Артем Бурцев рассказал, что сохранение водных биоресурсов - одно из важных направлений экологической программы Группы «Сибантрацит».

Группа «Сибантрацит» ежегодно выпускает мальков муксуна и пеляди в Обь. Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

- Мы ежегодно выпускаем муксуна, пелядь в Обь, тем самым повышая популяцию этих рыб реке. В Кузбассе - иное биоразнообразие. Для кузбасских рек предпочтительнее хариус и нельма, - рассказывает Артем.

В прошлом году предприятия Группы выпустили свыше 160 тысяч мальков разных видов рыб.

ПУТЬ ОТ ИКРИНКИ ДО МАЛЬКА

Ранним утром мы отправились в Алтайский край, в те места, где Обь становится Обским водохранилищем, чтобы своими глазами увидеть, как выращенная в искусственной среде рыбка выплывет в большой мир. Нас встречает директор Алтайского филиала ООО «Новосибирский рыбзавод» Сергей Глушко. Он проводит нас по территории рыбоводческого хозяйства, показывает выростные пруды, где мальки проводят первые дни и недели своей жизни, а также шлюз, через который рыбки покинут свой старый дом.

- Развитие рыбки от икринки до малька - это долгий процесс. Для осенне-нерестующей рыбы - пеляди, муксуна, нельмы - икра осенью закладывается на инкубацию, которая длится где-то 180 дней. Когда икринки доходят до определенной стадии развития, мы повышаем температуру в инкубаторе - ставим икру на выклев. Из икринок выклевываются личинки. Они попадают в рыбоуловители, откуда их собирают в баки, емкости и выдерживают пару дней. Затем их грузят в полиэтиленовые мешки с водой и кислородом (в пропорции 50 на 50), транспортируют в рыбное хозяйство и выпускают в выростные пруды, - описывает процесс Сергей Глушко.

Выростной пруд - это своеобразные ясли для молоди. Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

К приезду новоселов в рыбном хозяйстве поселка Новоувальский водоем подготавливают: заранее закачивают туда воду, чтобы она прогрелась до температуры +10… +12 и в ней начала развиваться кормовая база - планктон для рыбок. Личинок вселяют с подветренной стороны, чтобы они не сбились в кучу. Выростной пруд - своеобразные ясли для молоди. Неглубокий водоем хорошо прогревается, что немаловажно для маленьких рыбок. К тому же в нем нет хищников, любящих лакомиться молодью.

- Мы обязательно выравниваем в пакетах температуру, чтобы не было резких скачков. Как только будущая рыбка оказывается в пруду, начинается развитие личинки. У нее рассасывается желточный мешочек, она переходит на самостоятельное питание. Питается планктоном, естественной кормовой базой пруда. Здесь она развивается до состояния, в котором ее уже не страшно выпускать в большую воду, - говорит Сергей Глушко.

На вопрос о том, какая выживаемость у рыбок при таком способе разведения, отвечает просто:

- Однозначно выживаемость значительно выше, чем в природе. Ведь мы выпускаем уже подращенную рыбу. А в природе икринка и личинка - это лакомство, корм для других видов рыб. Совсем крошечные мальки тоже еще не умеют прятаться от хищников и становятся легкой добычей для щуки и налима.

ОСМОТРЕТЬ, ВЗВЕСИТЬ, ВЫПУСТИТЬ

Поэтому очень важно выкормить и подрастить мальков до 2 - 4 граммов, к этому времени они уже умеют разглядеть хищника в воде и успеть спрятаться от него. Пелядь, выращенная по заказу «Сибантрацита», в среднем весит 4,2 грамма, как зафиксировала приемная комиссия, сформированная из специалистов Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, ФГБУ «Главрыбвод» и представителей заказчика. У нее прекрасные шансы выжить в естественной среде и со временем дать здоровое потомство.

Перед выпуском вылавливают контрольную группу рыбок для замеров. Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

Заместитель начальника Алтайского отдела по контролю, надзору и охране водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Семен Никитин объясняет, что при выпуске мальков нужно взвесить, измерить, отсортировать от мальков других видов.

Малышей взвешивают на поверенных весах и выпускают. Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

- Рыба нежная, ее выпускают непосредственно в водный объект, потому что при переносе ее могут погубить. Выпускают дозированно, процесс может продлиться от недели до месяца: рыба подходит к створкам шлюза и покидает выростной пруд. По факту, конечно, выпускают больше, чем запланировано, потому что пересчитать такую нежную рыбу поштучно нет возможности, - комментирует Семен Никитин.

Все собираются у места выпуска: где устье пруда перегорожено решетчатой заслонкой, за которой по водной дорожке рыба может добраться прямиком до Оби, а оттуда - до Новосибирского водохранилища.

Как только сетку поднимут, рыбка понесется вперед, в большую воду. Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

Специалисты вылавливают рыбку сачком и проводят контрольный осмотр и замер. Малыши трепещут хвостами, сияя на солнце. Когда проверка на вид и на вес пройдена, их выпускают к собратьям. Вода бурлит от обилия мальков. Сетку осторожно открывают, и рыбка с потоком воды несется вперед. В большой мир, в большую воду. Нам же остается только пожелать им доброго плавания.