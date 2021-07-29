Сибиряк в марте пожаловался на снегоотвал, а чиновники пошли его искать в июне

Тот самый снегоотвал, на который пожаловался Игорь. Фото: личный архив.

32-летний Игорь Осинных – младший научный сотрудник Института физики полупроводников имени Ржанова. Живет в Краснообске, это под Новосибирском. Четыре месяца назад - 26 марта - он пожаловался в прокуратуру на местный снегооотвал. Из прокуратуры его жалобу переслали в Роспотребнадзор, а потом - в Минприроды.

- Это ужас, что было – снег, который чистили, свалили в небольшом лесочке рядом с жилыми домами. А он же с реагентами, которыми город посыпали всю зиму. И мало того, что эта куча никого не радует, так еще талая вода со всеми этими химикатами опасна для деревьев. Этот лесочек можно просто загубить, - рассказал КП-Новосибирск Игорь. - И такую картину мы наблюдаем не первый год! Хотя в Новосибирске есть снегоплавильные станции – почему бы туда этот снег не увезти?

Вот только никто с лопатами и тракторами на снегоотвал не спешил: и огромные сугробы таяли, как надежда Игоря на то, что коммунальщикам запретят сваливать снег у домов.

- Еще месяц после моего обращения эти горы снега там были, а потом просто растаяли, - вспоминает Игорь. – Никто в тот момент так и не приехал!

Сибиряк уже махнул на эту историю рукой, пока в ответ на его жалобу не пришло письмо из Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Когда ученый его прочитал, то глазам своим не поверил.

Тот самый ответ от минприроды.

«Сотрудником отдела оперативного реагирования 3 июня проведен рейдовый осмотр указанной территории. В результате осмотра снегоотвалов и следов их размещения на указанных земельных участках не обнаружено в силу погодных условий и летнего периода времени» - это дословный текст письма, в котором особенно комично выглядит словосочетание «оперативного реагирования».

Игорь намерен призвать к ответу теперь уже чиновников.

- Буду писать жалобу в генеральную прокуратуру на действия проверяющих. Сначала жалобу передали в Роспотребназор – на это примерно месяц потребовался, потом столько же она шла в Минприроды. К июню как раз они получили бумаги и пошли проверять. Но толку-то? – возмущается Игорь.

Видимо, отправляясь на поиски снега, проверяющий еще не догадывался, что солнце к июню уничтожило сугробы. Или есть иное объяснение?

Редакция КП-Новосибирск обратилась за разъяснениями в Министерство природы региона, нам предложили отправить запрос, что мы и сделали. Надеемся, что ответ придет до следующего снега.

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