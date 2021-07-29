Беременная сибирячка избила железным прутом девочек-подростков, заступаясь за дочку

Ксюша - одна из пострадавших девочек. Фото: личный архив.

ЧП произошло в селе Овчинниково Новосибирской области. Две подружки – 15-летняя Даша* и 16-летняя Ксюша* – были на остановке, когда к ним подошла третья девочка – 17-летняя Кристина. Девочки учились раньше в одной школе и с тех пор не ладили. Обмен приветствиями в итоге перерос в драку на пустом месте.

- Кристина кинулась на Ксюшу с кулаками. Даша в драку не полезла. Но те дрались так, что разнимали их уже мальчишки, - рассказала КП-Новосибирск мама Даши. – А Кристина после этого побежала домой, пожаловалась маме. И та не придумала ничего лучшего, чем самой пойти выяснять отношения с подростками.

Подружки еще не успели уйти с остановки, когда туда на машине приехала мама Кристины.

- Она беременная, но схватила железный прут и начала бить им сначала Ксюшу, а потом и мою Дашу, которая вообще не участвовала в драке, - возмущается мама Даши. – Избила их этим дрыном, села в машину и уехала. Это вообще нормально?

Врачи зафиксировали у девочек ушибы и ссадины. Фото: личный архив.

Родители Ксюши тоже кипят от возмущения.

- Я когда увидела дочь на остановке, была в шоке. Ссадины на голове, синяки на ногах, она вся в слезах! И представляете, в этот момент эта ненормальная вернулась на остановку и стала еще и на меня материться. Я с ней связываться не стала: забрала дочку и повезла ее в больницу, - рассказала КП-Новосибирск мама Ксюши.

Врачи зафиксировали у обеих девочек-подростков ушибы и гематомы, их мамы написали заявления в полицию.

- Саму Кристину я пожалела, ничего писать на нее в полициию не стала. Но если мама Кристины подаст заявление на мою дочку, что та якобы избила Кристину, то я подам встречное, - говорит мама Ксюши.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались связать с семьей Кристины, но они общаться с журналистами не стали. Однако мы готовы предоставить им слово: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

*Имена подростков изменены.

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