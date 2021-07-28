Что получит София Позднякова за победу на Олимпиаде: ответ минспорта, после которого вам захочется фехтовать

София Позднякова может рассчитывать на щедрые призовые. Фото: www.instagram.com/sofiya_lokhanova/

Пока в Новосибирск из далекого Токио отправилась только одна медаль, но зато какая – олимпийское золото саблистки Софии Поздняковой. Напомним, спортсменка обыграла в финале тезку – россиянку Софью Великую. И теперь может рассчитывать на щедрые призовые.

Начнем с того, что всем спортсменам, которые поднялись на олимпийский пьедестал, положены федеральные выплаты: за 1 место – 4 миллиона рублей, за 2 место – 2,5 миллиона рублей, за 3 место – 1,7 миллиона рублей. София, как победительница, может рассчитывать на максимальную сумму.

Далее: Софии выплатит призовые и правительство Новосибирской области. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области

- Спортсменам, занявшим 1 место, и их тренерам, будет выплачено по 2 миллион а рублей, за 2 место – по 1,5 миллиона рублей, за 3 место – миллион рублей, - прокомметировали КП-Новосибирск в ведомстве.

Если суммировать с федеральными призовыми, то единовременно София Позднякова получит на руки 6 миллионов рублей.

Но это еще не все: олимпийским призерам положена еще и субсидия на жилье от правительства Новосибирской области:

- За 1 место – 2,2 миллиона рублей, за 2 место – 1,9 миллиона рублей, за 3 место – 1,7 миллиона рублей, - продолжают в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области

Для тренеров эта субсидия скромнее: за 1 место – 1,1 миллиона рублей, за второе место – 950 тысяч рублей, за 3 место – 850 тысяч рублей.

Плюс ко всему, Софии положена ежемесячная выплата от регионального правительства в течение года – 30 тысяч за первое место. У портсменов, которые занимают 2 и 3 места, эта выплата скромнее, - 23 тысячи рублей ежемесячно в течение года.

А когда София закончит свою спортивную карьеру, то пожизненно ей будут выплачивать по 15 тысяч рублей в месяц, такая вот олимпийская пенсия.

Но сама чемпионка сейчас думает совсем не о призовых: 31 июля ей предстоит побороться за медаль в командных соревнованиях. И мы желаем ей взять золото!

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