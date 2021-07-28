«Тюремная роба мне оказалась мала»: как живет самый высокий человек России Павел Подкользин

По сюжету, Павел изображает преступника. Фото: www.instagram.com/podkolzin__pavel/

Имя баскетболиста из Новосибирска Павла Подкользина попало в книгу рекордов России в 2017 году как самого высокого человека в стране. Многие СМИ тогда написали, что его рост – 226 сантиметров. Но сам спортсмен с этой цифрой не согласен:

- Меня измеряли в кроссовках, на самом деле мой рост – 223 сантиметра, и я лично знаю человека в стране, который реально выше меня – Сергей Ильин, его имя внесено в книгу рекордов Гиннеса. Я даже однажды одалживал ему свой костюм, - смеется Павел.

Но по привычке в СМИ и соцсетях именно спортсмена называют самым высоким человеком в России. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, как живёт сейчас Павел Подкользин.

Рост Павла - 223 сантиметра. Фото: www.instagram.com/podkolzin__pavel/

«НА СЪЕМКИ ПРИВЕЗ СВОИ КРОССОВКИ»

Сейчас баскетболист живет в центре Новосибирска, но ездит в Санкт-Петербург, там у него и съемки в сериале «1703», в котором играют также Гоша Куценко и Николай Фоменко.

- Как я попал в кино? В «Инстаграме» со мной связался помощник режиссера. Им нужен был человек на роль преступника Саши Единорога, я согласился. Уже потом мне рассказали, что долго не могли найти человека моего типажа, и просто забили в интернете самый высокий человек и нашли меня, - рассказал КП-Новосибирск Павел. – Жена меня поддержала, да и что сомневаться- то было, возраст уже не тот. 20 лет я был в профессиональным спорте, и, поверьте, я отпереживал свое очень давно.

Дату начала съемок спортсмена пришлось сдвигать на июнь – тогда три человека из съемочной бригады заболели коронавирусом, коллеги ждали их выздоровления.

Павел Подкользин с женой Катей. Фото: www.instagram.com/podkolzin__pavel/

По сюжету, герой Павла сидит в тюрьме и пытается бороться за свою девушку. В реальной жизни спортсмен уже 16 лет вместе со своей женой, они растят двоих сыновей.

- Познакомились мы с Катей в клубе, у нас все с самого начала было просто и понятно, без каких-то понтов, - вспоминает спортсмен. - Она со мной на съемки в Петербург тоже летала, но на самой площадке не была: туда пускали только съемочную бригаду. Да и скучно ей бы там было: там же все четко рассчитано, как конвейер: отсняли одного, потом – другого. Мы, например, с Гошей Куценко пересеклись, но только немного пообщались – у него очень плотный график.

Павел Подкользин и Гоша Куценко. Фото: www.instagram.com/podkolzin__pavel/

Без небольших накладок во время съемок не обошлось:

- С меня снимали мерки перед съемками, но тюремная роба, которую мне сшили, оказалась мала. Но я не привередничал: я же ведь не бегал в ней по площадке, терпимо было, - говорит спортсмен. – А кроссовки, в которых вы меня увидите, я привез свои. У меня дома целый отдельный гардероб для моей одежды: когда я переезжал из Америки, то 22 сумки с одеждой с собой привез, а потом еще 30 коробок пришло (в Америке Павел Подкользин два года играл за команду «Даллас Маверикс»). В США, кстати, одежду больших размеров можно купить без проблем в самых обычных магазинах. А вот классические костюмы и туфли – в специализированных магазинах. В России я одежду после переезда пока не покупал.

Тюремная роба Павлу была немного мала. Фото: www.instagram.com/podkolzin__pavel/

«В МЕТРО НАГИНАЮСЬ»

В Новосибирске у Павла есть своя машина – марку ее спортсмен не называет, но говорит, что для него очень удобная. Хотя и в Новосибирске, и в других городах баскетболист запросто может проехаться на метро.

- Конечно, приходится нагинаться, но это куда лучше, чем в «ПАЗиках» и «Газельках», которые ходили раньше. Там старался занять хоть какое-то местечко, чтобы сидя доехать. Но, если видел, что автобус переполнен, пропускал его, ждал следующего, - рассказывает Павел. – Сейчас я живу в центре Новосибирска, легко хожу пешком, либо езжу при необходимости на метро или на такси.

Следующий этап съемок у спортсмена будет в августе:

- Сниматься мы будем ночью, скорее всего, непосредственно в тюрьме «Кресты». Но ясно будет это, когда я прилечу в Петербург, - рассказывает Павел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.