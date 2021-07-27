Врачи спасли сибирячку, у которой почти отказали легкие

Операцию делали в два этапа - с перерывом в 10 дней. Фото предоставлено Национальным медицинским исследовательским центром имени академика Мешалкина.

Эта болезнь – крайне редкая. Даже не каждый врач знает ее название: двусторонняя артериовенозная мальформация. Простыми словами – нарушение в сосудах. Такое, из-за которого перестают работать легкие. Недуг – врожденный. Но если поначалу человек может переносить его, то с годами становится все тяжелее.

Такая болезнь – у 20-30 человек на миллион. Для жительницы Улан-Удэ она стала совсем не переносимой.

Сейчас, во время коронавирусной пандемии, многие россияне узнали о таком показателе здоровья, как сатурация – насыщение крови кислородом. Так вот, норма сатурации – не менее 92%, а у тяжелобольной пациентки она упала до 68%. В свои 50 лет женщина уже не могла обходиться без кислородной маски.

Куда бы ни обращалась сибирячка, вернуть ей полноценную жизнь не могли. Шанс предложили в Новосибирске – в Центре имени Евгения Мешалкина.

Операцию делали в два этапа. Сперва хирурги блокировали проблемные сосуды одного легкого, потом – через 10 дней – второго. Сатурация тут же пришла в норму – 97%.

- Результат стал очевиден сразу: насыщение крови кислородом росло в ходе операции. Сейчас женщина может дышать полной грудью без вспомогательных устройств. Вмешательство позволило значительно улучшить качество ее жизни, – прокомментировал заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олег Крестьянинов.

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