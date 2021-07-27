Скидки в Новосибирске в июле 2021 года: на чем сибиряки могут сэкономить в середине лета

Рассказываем о скидках в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скидки в Новосибирске в июле 2021 года — то, что волнует всех модников и модниц. «Комсомолка» поговорила с новосибирскими стилистами и выяснила, как правильно готовиться к сезонным распродажам и что можно купить в брендовых магазинах с огромной скидкой в июле 2021 года.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Как уверяют стилисты, есть несколько правил, как подготовиться к шопингу. О них рассказала Марина Воробьева, стилист-имиджмейкер.

— Самое первое и основное — нужно составить список покупок. Альтернативой походов по магазинам может стать заказ с сайта в магазин или на дом. Так удобнее, потому что вы сможете сразу все померить и отложить неподошедшие модели. Второй момент — не нужно покупать вещи, которые были в тренде в этом сезоне, потому что в следующем они уже не пригодятся. На распродажах лучше покупать базовые вещи из натуральной ткани — кашемира, шерсти и хлопка, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

К шоппингу нужно хорошо подготовиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К примеру, можно купить хороший свитер Massimo Dutti из кашемира и шерсти за 2990 вместо 6000 рублей.

КОСТЮМЫ И ОБУВЬ

Не стоит обходить стороной такие бренды, как Zara, H&M и другой массмаркет. В период распродаж там появляются интересные вещи.

— В период распродаж выгодно обновлять деловой гардероб. Можно купить костюм за 5 — 6 тысяч рублей. Возможно, даже из натуральных тканей, таких как лен, смесовая ткань с шерстью, или из качественной синтетики, — объясняет стилист.

В городе большие скидки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Например, можно купить классические черные брюки Lime за 1299 вместо 2999 рублей или же блейзер в полоску за 3599 вместо 6599 рублей. Очень хорошая экономия.

— В Zara на распродаже представлен прекрасный выбор обуви. Со скидкой 75% можно купить кожаные балетки. Они будут стоить всего 799 вместо 3299 рублей. Также со скидкой 60% представлены кожаные ботильоны. Их можно купить за 1999 рублей. И еще одна хорошая скидка на кожаные ботинки — 75%. Ценник с 11 999 рублей упал до 2599 рублей, — приводит примеры Марина.

СДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ

Еще один нюанс — на распродажах можно купить акцентные вещи, то есть те, которые подчеркнут ваш образ.

— В сезон они обычно стоят дорого. Как правило, такие вещи бывают в лимитированных коллекциях. Тут очень важно понимать, с чем вы их будете носить. Если же вам не позволяет дресс-код, лучше их не брать, — предупреждает сибирячка.

Сейчас в магазинах можно найти массу вариантов, как сделать свой образ намного ярче и интереснее. К примеру, в H&M есть яркий нейлоновый рюкзак со скидкой 56%. Вместо 1599 он стоит всего 699 рублей.

Ярко-оранжевая юбка Guess Jeans вместо 11 499 стоит 7470 рублей. Скидка составляет 35%. А со скидкой 61% можно купить летний топ Oodji за 199 вместо 519 рублей.

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