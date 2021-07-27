«Со мной всегда икона, а в Токио приехал духовник»: София Позднякова рассказала о вере и вещем сне накануне победы на Олимпиаде

София Позднякова начала фехтовать в 10 лет. Фото: Reuters.

София Позднякова сейчас находится в Токио и готовится бороться за победу в командных соревнованиях. Но одно золото с Олимпиады в Токио она привезет в любом случае: в финале она одолела Софью Великую со счетом 15:11. Эта битва россиянок войдет в спортивную историю. София Позднякова ответила на вопросы редакции КП-Новосибирск.

ПЫТАЛАСЬ ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ КЛИШЕ «ДОЧКА ПОЗДНЯКОВА»

- Вообще, я начинала с плавания, занималась в спортивной группе до 10 лет, - рассказала о знакомстве со спортом София. - Но меня часто продувало, постоянно был насморк, и с бассейном пришлось попрощаться. Чем я только потом не занималась - и танцами, и акробатикой… Фехтование, конечно, выбрала не случайно: мой папа (четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков. - Ред.) - саблист, мама, тетя и бабушка - фехтовальщицы на рапирах. И когда я начинала заниматься в Новосибирске, у нас было большое отделение сабли и совсем небольшое - шпаги. Но так как шпагой в моей семье никто не занимается, выбор пал на саблю. Да я и по натуре саблист: там все происходит молниеносно, и это походит мне по темпераменту.

У Софии - спортивная династия. Фото: Reuters.

- Вас наверняка сравнивали со знаменитым отцом…

- Я как раз пыталась избавиться от клише «дочка Позднякова»! Пыталась показать себя. И всегда говорила, что папа - четырехкратный олимпийский чемпион, а я буду пятикратной. Сейчас я понимаю, что это ой как непросто…

- Бывало ли, что вам приходилось выступать с травмами?

- В 2012 году во время турнира я порвала крестообразную связку. В самом конце полуфинала присела - и почувствовала, что одна нога будто отдельно. Полуфинал я выиграла, а вот в финале фехтовать не смогла и заняла второе место. Тогда победительница плакала, говорила, что ей меня жалко, а я ее успокаивала. Примерно через год я снова порвала связку - уже на тренировке, потом несколько месяцев восстанавливалась. Так что риски есть и в этом виде спорта. А если говорить о плюсах… С мужем я познакомилась именно благодаря фехтованию: мы с ним с детства тренировались вместе, выступали на соревнованиях. Сначала долго дружили, а о том, что мы когда-то будем парой, я и не думала. Но у мужа, наверное, был свой план.

Благодаря спорту София встретила мужа. Фото: www.instagram.com/sofiya_lokhanova/

СОН ПЕРЕД ФИНАЛОМ

- Как вы отнеслись к тому, что на Олимпиаде вам приходится выступать не под российским флагом?

- Таковы обстоятельства... Мы без флага, но фехтуем за нашу страну, за наших болельщиков и других спортсменов, которые когда-нибудь приедут и будут защищать честь нашей страны.

- Есть ли какой-то прием, которому вы научились у папы и который вам очень помог на Олимпиаде?

- У папы была очень сильная атака, и я тоже стараюсь сильно атаковать. Для сабли это ключевое - в атаке можно нанести куда больше ударов.

София - верующий человек. Фото: www.instagram.com/sofiya_lokhanova/

- Многие спортсмены - суеверные люди. У вас есть свои традиции, талисманы? Вы с собой в Токио привезли что-то такое?

- Я - верующий человек и всегда вожу с собой одну из икон, которую дарит духовник нашей сборной. Мне это помогает настроиться, как и разговоры с самим духовником. Он, кстати, прилетел вместе с нами в Японию и очень помогает спортсменам.

- Вы предчувствовали, что сможете победить?

- Конечно, все спортсмены мечтают о победе: перед выступлением я смотрела фильм «Чемпионы» - меня он очень вдохновляет. Еще мне за несколько дней до соревнований приснился сон: будто к нам в комнату входит Софья Великая и показывает серебряную медаль. Говорит, что заняла второе место. Так все и вышло…

Софию вдохновил фильм «Чемпионы». Фото: www.instagram.com/sofiya_lokhanova/

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