«Это был просто репост!»: новосибирца оштрафовали за фейк о вакцине

Дмитрия Коноплева наказали по минимальной планке административной статьи, но он все равно намерен обжаловать решение суда. Фото: предоставлено Дмитрием КОНОПЛЕВЫМ.

Спор в мессенджере дорого обошелся новосибирскому активисту. За неудачный пост (а точнее, даже за репост, то есть копию чужого сообщения) мужчина пошел под суд.

57-летний Дмитрий Коноплев - общественный активист со стажем. Он замещает председателя территориального общественного самоуправления, состоит в дружине. А еще ведет чат в Telegram. Название красноречивое: «Протестный Новосибирск».

В последнее время дискуссии в чате все чаще посвящены вакцине от ковида. Дмитрий прививки ругает, выкладывает против вакцины ссылки, ролики. И как-то на эту тему в чате завязался спор. Тогда Коноплев и выложил аргумент - репост очередного ролика и фразу: «После вакцинации биоматериал непригоден. Мужчины остаются бесплодными, а женщины могут родить больное потомство!»

Дмитрий думал, что победил в споре. Пока к нему не приехала полиция. Активиста пригласили в отдел, а затем - и в суд. За распространение фейка.

- Это был просто репост сообщения, которое есть в других группах. Никакого злого умысла у меня не было. Я не эксперт, не медик. Конечно, у меня нет доказательств, соответствует это истине или нет. Для привлечения меня к ответственности не хватает самого важного признака правонарушения, а именно признака заведомости недостоверности информации. Я же не знал, - объяснил КП-Новосибирск Дмитрий. - И прочли-то эту фразу всего два-три человека. Это же был спор между мной и собеседником.

Может, и правда пара-тройка человек прочли. А может, и 200 - 300. По крайней мере в чате состоят полторы тысячи человек.

Судья Ирина Тишина в постановлении написала: «Данная информация является не соответствующей действительности <…> создала угрозу панических настроений среди граждан, угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Судили Дмитрия по административной статье 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации». По ней могли наказать и на 100 тысяч. Но судья засчитала Коноплеву его положительную биографию. Раньше не привлекался, а как общественный активист даже хранит юбилейную медаль от мэра. В общем, штраф выписали по минимальной планке - на 30 тысяч.

- Я, естественно, буду обжаловать, - не признает вину штрафник.

Но вот, например, юрист Константин Зиновьев говорит, что решение законное.

- Думаю, привлекли абсолютно законно. Он же сделал репост сообщения, а это распространение информации. Естественно, такая информация может нести определенную общественную опасность, - считает Зиновьев.

Правда, в соцсетях и мессенджерах подобных фейков - миллионы. Но вот штраф кому-то выпадает, а кому-то - нет.

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