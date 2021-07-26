«Потом просили прощение»: друзья утонувшего в Ине мальчика сначала соврали его маме, что тот пропал во время пряток

Семилетний мальчик утонул в реке Иня, купаясь с друзьями. Фото: соцсети Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирцы обсуждают трагедию в Первомайском районе. Там в реке Иня утонул семилетний мальчик. ЧП произошло еще в пятницу, но тело ребенка нашли только в воскресенье. Чтобы его обнаружить, в воздух подняли два квадрокоптера. Мама мальчика до последнего надеялась, что ее сын выжил, смог выбраться на берег или потерялся. Когда ей сообщили жуткую новость, женщина едва не упала в обморок.

— Ребенок утонул не сразу. Его подхватило сильное течение и понесло. Он пытался спастись, но у него не хватило сил. На руках ребенка эксперты обнаружили царапины, — рассказала КП-Новосибирск волонтер, искавшая мальчика все три дня.

Ребенка отнесло на два километра от места, где он купался с друзьями.

Мама ребенка надеялась на чудо и что сын жив в том числе из-за рассказа его друзей. Ребята сначала решили скрыть от взрослых трагедию. И просто сказали, что мальчик потерялся во время игры в прятки. Почему? Потому что боялись получить нагоняй от взрослых за то, что пошли купаться.

— Мальчики 10-11 лет, которые купались вместе с погибшим ребенком в Ине, часто звали его с собой. Но он знал, что родители будут против, потому не соглашался. А 23 июля побежал с ними играть на берег. Ребята покупались, вышли на берег, а он остался в воде. Вдруг его подхватило течение и понесло. На берегу закричали дети и девушка, на глазах которой все произошло. Один мальчик, который знал ребенка, кинулся его спасать. Он почти доплыл, но его также подхватило течением. Он испугался и поплыл обратно в сторону берега. Потом он просил прощение у матери, что не спас ее сына, что он струсил… А другие дети признались, что вообще весь этот рассказ про прятки придумали, — рассказала КП-Новосибирск волонтер.

Со слов местных жителей, место на реке, где утонул мальчик, мелкое, но течение там сильное. Утром там едва не утонул мужчина, что уж говорить про ребенка — вода только так может сбить с ног.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

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