«Они любят рыбачить вместе»: журналисты «Daily Мail» приняли постановочные фото сибирячки с медведем за чистую монету

Британцы поверили в дружбу девушки с медведем. Фото: Ольги Бурмистровой с сайта instagram.com/ol.burmistrova.photo/

Английская газета «Daily Mail» опубликовала в своей ежедневной хронике статью про жительницу Новосибирска Веронику Дичку и ее необычного «питомца» — медведя Арчи. Преподнесли все так, будто девушка, чуть ли не делит дом с огромным зверем.

— Он был спасен из сафари-парка, Арчи воспринимает меня как члена своей семьи, мы делим еду, он спит у меня в руках и когда пугается, прячется у меня за спиной. Арчи проводит с нами каждый день и безумно любит воду. И он очень любит, когда я беру его с собой в новые места, так что эта съемка была для него удовольствием, — процитировал сибирячку автор статьи Крис Джеверс.

Фото снимали в Астрахани, а не в Сибири. Фото: Ольги Бурмистровой с сайта instagram.com/ol.burmistrova.photo/

В подтверждение опубликовал снимки, где Вероника и мишка сидят в одной лодке, вокруг серая гладь озера. «Вероника и Арчи любят рыбачить вместе на лесном озере в их родном Новосибирске», — подписал снимок журналист, чем вызвал улыбку у новосибирцев.

Начнем с того, что снимки вообще сделаны не в Сибири, а в Астрахани больше, чем полгода назад. Это была постановочная фотосессия для местной рыболовной базы. Автор фото — Ольга Бурмистрова смеется и удивляется такой вольной интерпретации истории своих снимков.

— «Daily Mail» не так поняли Веронику! Она рассказывала им все немного по-другому, — говорит Ольга.

По словам фотографа , съемки прошли без малейшего давления на медведя. Фото: Ольги Бурмистровой с сайта instagram.com/ol.burmistrova.photo/

— Хозяйка медведя не я, а дрессировщица Майя Кирсанова, с которой мы знакомы уже несколько лет и находимся в тесном контакте. Причем я с ее медведями работаю уже не просто, как модель. Для меня это уже что-то большее. Бывает даже, что остаюсь с мишками одна на продолжительный срок, когда Майи нужно улететь в другой город. Но такое, что я с ними прямо живу, рыбачу и сплю — это уже чьи-то фантазии, — пояснила КП-Новосибирск Вероника Дичка.

По словам сибиряки, английское издание вышло на нее через ТикТок. Они увидели видео с медведями, приняли все ролики за чистую монету, написали девушке. А вот потом что-то пошло не так. Видимо, гугл-переводчик и фантазия журналиста привели к статье с долгим и забавным названием: «Рыбачат ли медведи в лесах? Гигантский зверь — партнер русской женщины, которого она спасла из сафари-парка, любит с ней ходить на рыбалку на русских лесных озерах».

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