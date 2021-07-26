Учительницу, отправившую видео со своим стриптизом школьнику, отдают под суд

Заседание по делу педагога назначено на август. Фото: соцсети.

История, произошедшая в маленьком селе под Новосибирском, прогремела на всю страну. Напомним, 32-летняя учительница английского языка из Татарского района отправила видео со своим стриптизом девятикласснику Мише*. Местные говорят, что педагог флиртовала с парнишкой, даже на уроках ему подмигивала, а сам школьник не возражал. Вскрылось все, когда тот самый ролик со стриптизом Миша ради шутки отправил своим друзьям, а потом приватные танцы «англичанки» всплыли в сельских чатах в WhatsApp. Сначала педагог отпиралась – мол, ее страницу во «ВКонтакте» взломали, а видео предназначалось другому человеку. Но на допросах созналась: отправляла ролик именно школьнику. Педагогу предъявили обвинения по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста» - это до 3 лет колонии. Из школы преподаватель тут же уволилась и больше в селе не появлялась…

А теперь из деревни переехал и сам Миша: об этом КП-Новосибирск рассказала мама школьника.

- Со мной никто в селе не разговаривал после случившегося. Но это же учительница улыбалась ребенку, флиртовала с ним, мы-то в чем виноваты? Над сыном в школе постоянно подшучивали – думаете, это приятно?, - жаловалась КП-Новосибирск мама школьника. – Сейчас мы переехали в другой город: сын закончил в деревне 9 класс, а в городе поступил в техникум – будет учиться на электрика.

Учительнице грозит срок. Фото: оцсети.

А что же сама учительница? С мамой Миши она так и не встретилась и не поговорила и на глаза попалась лишь однажды – в Следственном комитете перед допросом. Промолчала, не извинилась.

Сейчас же точку в этом деле предстоит поставить суду:

- Дело туда уже передали, заседание назначено на август, - рассказала КП-Новосибирск мама школьника. – Знаю, что учительница наняла себе адвоката. Хотя, как она будет на суде защищаться, что говорить в оправдание, с трудом себе представляю.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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