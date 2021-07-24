Болеем за земляков: кто из новосибирских спортсменов выступает на Олимпиаде в Токио

Рассказываем, кто из спортсменов представит Новосибирск. Фото: instagram.com/v1adm/instagram.com/sofiya_lokhanova/instagram.com/kurkaev20/

В Токио стартовали Олимпийские игры. Они продлятся до 8 августа. На сегодняшний день в нашей олимпийской сборной, которая выступает под названием Roc, 335 спортсменов — и 6 из них представляют Новосибирскую область в четырех категориях: волейбол, плавание, фехтование и пятиборье. Подробнее о региональных спортсменах — в материале КП-Новосибирск.

ВОЛЕЙБОЛ: ИЛЬЯК КУРКАЕВ, БЛОКИРУЮЩИЙ

В мужскую сборную по волейболу вошел 27-летний спортсмен из Новосибирска Ильяс Куркаев. Рост мужчины — 2 метра 8 сантиметров, амплуа в игре — блокирующий.

Ильяс дважды становился лучшим в Суперлиге по количеству очков на блоке. Фото: instagram.com/kurkaev20/

Ильяс — воспитанник бийского спортклуба «Зеленый клин». В 2010 году тренировался в СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая» в Барнауле, а с января 2012 года выступал за новосибирский «Локомотив».

— В Новосибирске в 2012 году я только начал понимать, что такое настоящий волейбол. Я впервые увидел уровень «Локомотива», впереди у меня был долгий путь и большие возможности. До этого я просто занимался любимым спортом и получал удовольствие, не думал о профессиональных лигах, — рассказывал Ильяс Куркаев в интервью пресс-службе волейбольного клуба «Локомотив». — Финал Олимпийских игр в Лондоне мы смотрели на сборах с молодежной командой «Локо». Получил особенный заряд, эмоции от матча остались на всю жизнь. Тогда это была мечта — стать олимпийским чемпионом.

Сезон 2012/13 года Ильяс посвятил выступлениям в молодежной лиге и высшей лиге А. А уже в сентябре 2013 года он с молодежной сборной России победил на чемпионате мира. Сезон 2015/16 года новосибирский спортсмен играл за красноярский клуб «Енисей».

После возвращения в новосибирский клуб Ильяс дважды становился лучшим в Суперлиге по количеству очков на блоке. В сентябре 2017 года в составе сборной России получил золото на чемпионате Европы в Польше, а в 2019 году команда стала победителем в Лиге наций.

ПЛАВАНИЕ: АРИНА СУРКОВА

Уроженка Кемеровской области Арина Суркова выступит на Олимпиаде в Токио, представлять будет Новосибирскую область. 23-летняя сибирячка — бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде (2018), неоднократный призер чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта.

Арина начала свою спортивную карьеру в Новокузнецке. Фото: instagram.com/arinasurkova_/

Спортивную карьеру Арина начала в Новокузнецке. Мама — тренер по плаванию, а папа — мастер спорта по легкой атлетике. Как девушка рассказывала в интервью изданию «ЧС-инфо», она никогда не думала, что сможет достичь серьезных результатов, даже уровень мастера спорта казался ей недостижимым.

В Новосибирск Арина переехала, когда ей было 12 лет. Именно здесь открылись ее новые возможности — лучше всего ей даются короткие заплывы. Под свое крыло ее взял тренер Александр Мартынов.

В апреле 2017 года Арине удалось взять два пятых места на 50-метровых дистанциях вольным стилем и баттерфляем на чемпионате России. Спустя год сибирячке удалось занять второе место на такой же дистанции.

Арина завоевала свое право участвовать в Олимпиаде в Японии в апреле 2021 года на чемпионате России в Казани.

ПЛАВАНИЕ: ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Еще один новосибирский спортсмен Владимир Морозов будет бороться за призовые места по плаванию на Олимпиаде в Токио. К своим 29 годам мужчина стал заслуженным мастером спорта России, в 2012 году — призером Олимпийских игр в Лондоне.

Владимир начинал свою карьеру в ДЮСШ «Кольцовские надежды». Фото: instagram.com/v1adm/

Владимир начинал свою карьеру в ДЮСШ «Кольцовские надежды» в рабочем поселке Кольцово. Ему тогда было 10 лет. В 14 лет он вместе с мамой переехал в США и продолжил тренироваться там. Несмотря на это, на международных соревнованиях Владимир всегда представлял Россию.

В 16 лет Владимиру удалось установить несколько рекордов по плаванию на 50 метров среди юношей, а в 2010 году он стал лучшим пловцом года среди школьников.

В 19 лет сибиряк отправился на свои первые международные соревнования в Шанхай. Тогда он стал членом национальной сборной. Дальше — больше. В 2012, 2013 и 2017 годах он становился чемпионом Европы на коротких дистанциях.

В 2019 году на чемпионате мира в Глазго Владимир завоевал семь золотых медалей на разных дистанциях.

ФЕХТОВАНИЕ: ВЕНИАМИН РЕШЕТНИКОВ

Дисциплину «Фехтование» тоже представляют два новосибирских спортсмена. Один из фехтовальщиков — 35-летний Вениамин Решетников. Он пришел в этот спорт в 11 лет. При этом тренировки были не помехой для учебы — Вениамин получил два высших образования: окончил НГПУ и НГАУ.

Вениамин пришел в этот спорт в 11 лет. Фото: instagram.com/venyrs/

В 2005 — 2006 годах Вениамин Решетников перешел в юниорскую сборную и выиграл в команде золотую медаль на соревнованиях в городе Тхэбэ. С 2009 года новосибирский спортсмен регулярно выезжает на международные соревнования.

ФЕХТОВАНИЕ: СОФИЯ ПОЗДНЯКОВА

Еще одна новосибирская фехтовальщица на саблях София Позднякова — участница Олимпиады в Токио. Сибирячка — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта.

Сибирячка - двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях. Фото: instagram.com/sofiya_lokhanova/

Сначала София занималась спортивной акробатикой и плаванием, а в 10 лет сделала выбор в пользу фехтования. Пока девушка была юниоркой, хорошо зарекомендовала себя в команде, а в 2017 году стала чемпионкой мира. В том же году Софье удалось дебютировать в составе национальной сборной, она получила серебряную медаль на чемпионате Европы в командной сабле. А через год стала чемпионкой Европы в этом же виде программы.

В 2019 году София стала двукратной чемпионкой Европы по командной сабле, а в 2021 году — чемпионкой России в индивидуальном первенстве.

ПЯТИБОРЬЕ: УЛЬЯНА БАТАШОВА

Ульяна Баташова постарается завоевать медаль в соревнованиях по пятиборью.

Ульяна с первой тренировки влюбилась в современное пятиборье. Фото: instagram.com/ulyana_batashova/

Новосибирская спортсменка занималась плаванием, а уже в 18 лет решила заняться пятиборьем.

— С первой тренировки я влюбилась в современное пятиборье и уже через год стала призером юниорского первенства России. Еще через год (в 2014 году) вошла в состав сборной России среди юниоров, тогда мы заняли третье место в команде на первенстве Европы. В 2015 году впервые отправилась на первенство мира и стала бронзовым призером в личном первенстве, в команде завоевала золото, а в эстафете — серебро, — рассказывает Ульяна на своем сайте.

В 2017 году сибирячка вошла в состав взрослой сборной России и начала выезжать на свои первые этапы Кубка мира. В 2018 году она выиграла чемпионат России по пятиборью и стала пятой на финале Кубка мира, а затем — на чемпионате мира.

— Сезон 2019 года начала с победы на Кубке мира. Ровно прошла все остальные Кубки мира и заняла первое место в мировом рейтинге. 2020 год начался с серебра на этапе Кубка мира, — перечисляет Ульяна.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио — 2020 вы можете найти на портале «КП — Спорт».

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