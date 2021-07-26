«А я иду, шагаю по Никольскому»: обзор нового микрорайона Кольцово

Строительная фирма Проспект строит в Кольцово новый современный микрорайон Никольский (V). Фото: Строительная фирма Проспект.

Наукоград Кольцово - гордость Новосибирской области. Его называют городом ученых и микробиологов: здесь находится центр всероссийского значения ГНЦВБ «Вектор». Впрочем, переехать сюда даже из другого города готовы не только ученые. Местные жители и гости любят Кольцово за атмосферу покоя, чистый воздух, обилие зеленых посадок и развитую инфраструктуру для полнокровной комфортной жизни. Нет недостатка и в жилплощади для новых кольцовчан: к примеру, в настоящее время главный застройщик Кольцово, строительная фирма Проспект, активно развивает новый, 5-й микрорайон под названием Никольский. «Комсомолка» встретилась с исполнительным директором «Проспекта» по строительству Сергеем Рогозинским, чтобы узнать, как компании удается строить не только в хорошем темпе, но и так, чтобы было уютно, красиво и в гармонии с местной природой. Подробности - в нашем материале.

«СТРОИМ КАК ДЛЯ СЕБЯ»

Добраться до Кольцово несложно: наукоград расположен в 30 минутах езды от Новосибирска и в 15 - 20 минутах от новосибирского Академгородка. Фото: Строительная фирма Проспект.

Строительная фирма Проспект подходит к застройке очень продуманно: одновременно с высотками строятся школы, детские сады, спортивно-оздоровительные комплексы, торговые центры - все необходимые производственные и бизнес-объекты, рекреационные зоны (есть даже свой пешеходный мост через местную речку). Сам застройщик работает с 1997 года и входит в топ-5 системообразующих предприятий региона в области строительства.

Пешеходный мост в живописном кольцовском парке. Фото: Строительная фирма Проспект.

- В Кольцово мы спроектировали и построили детские сады «Левушка» и «Совенок», лицей «Технополис», бизнес-инкубатор и производственно-административный комплекс «Ангиолайн», - с гордостью перечисляет Сергей Рогозинский. - Мы приглашаем всех прогуляться по нашему парку отдыха «Кольцово»: его мы благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительная компания Проспект создала 3-й и 4-й микрорайоны Кольцово. Сейчас мы ведем строительство 5-го микрорайона: в 2020 году уже сдали первый девятиэтажный двухподъездный дом. Вообще, 5-й микрорайон будет состоять из 20 домов разной этажности и вместит около 10 тысяч новых жильцов. Здесь же мы построим школу, два детских сада и даже планируем построить новый храм.

Детский сад «Совенок», как и весь новый микрорайон Кольцово, утопает в зелени. Фото: Строительная фирма Проспект.

Комплексный подход к застройке, внимание к инфраструктуре - это принципиальная позиция компании:

- Для нас, как для застройщика, неприемлемо замкнуться только на строительстве своего микрорайона и больше ни о чем не думать: фирма стремится участвовать в значимых проектах наукограда, поддерживать местную администрацию во всех начинаниях по благоустройству территорий, принимать участие в благотворительных акциях. Наши строители, архитекторы, да и все руководство компании живет в Кольцово. Здесь мы растим детей и внуков, поэтому, конечно, строим как для себя: качественно и в срок. В Кольцово действительно красиво и мы стараемся не только сохранить эту красоту, но и приумножить ее и поделиться с другими, - объясняет исполнительный директор.

ДВОРЫ БЕЗ МАШИН И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Первый квартал Никольского уже достраивается, идет и строительство второго. Среди возводимых зданий есть один особый, передовой проект дом № 6, который можно назвать «домом-кварталом»: он состоит из 11 секций, вокруг дома будут широкие улицы, утопающие в зелени деревьев, бульвары для прогулок, а внутри - уютный тихий двор без машин со спортивными и детскими площадками. У жильцов не будет проблем с размещением транспорта: предусмотрена подземная парковка, из которой на лифте можно подняться прямо домой, на свой этаж.

Даже после окончания строительства застройщик продолжает заботиться о сданных микрорайонах: за придомовой территорией, инженерными коммуникациями, порядком и чистотой следит собственная управляющая компания «Проспекта».

- Во всех наших новых домах предусмотрена система видеонаблюдения как внутри подъездов, так и снаружи; камеры расположены по периметру зданий. Мы соответствующим образом оборудуем дома еще на этапе строительства, не обременяя дольщиков. Видеокамеры - хорошая защита от хулиганов: наблюдение в разы повышает спокойствие и безопасность проживания, - отмечает Сергей Рогозинский. - А еще в каждом доме нашего микрорайона будет работать автоматическая система коммерческого учета коммунальных услуг. Никаких бумажек, передачи показаний в управляющую компанию: все автоматизировано!

Благодаря усилиям управляющей компании и видеонаблюдению в микрорайонах царят чистота и порядок. Фото: Строительная фирма Проспект.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!»

Много внимания в наукограде уделяют возможности заниматься спортом: оборудуют уличные тренажерные комплексы, открытые площадки для волейбола, баскетбола, катания на коньках.

Во всех новых микрорайонах компания устанавливает так называемые дог-боксы - стойки с одноразовыми полиэтиленовыми пакетами для уборки за четвероногими любимцами.

Все объекты «Проспекта» радуют ухоженностью. Фото: Строительная фирма Проспект.

- Строительство 6-го дома идет по новым правилам, с использованием эскроу-счетов. Наш банк-партнер - ДОМ.РФ, это означает, что сделка будет безопасной для клиента. Привлекательны и доступная цена за квадратный метр жилья, и возможность выбора планировки квартиры. Средняя цена за квадратный метр в Новосибирске - 79 000 рублей, в микрорайоне Никольский от 69 000 рублей. У нас не только красиво и комфортно, но и выгодно, - подчеркивает исполнительный директор по строительству Строительной фирмы Проспект.

В парке «Кольцово» можно встретить очаровательных бурундуков и белок. Фото: Строительная фирма Проспект.

- Кольцово - удивительный поселок: красивый, уютный; здесь есть все для комфортной жизни. Чтобы лично убедиться в этом, приезжайте к нам в гости, на экскурсии. Вполне возможно, что вы просто не захотите отсюда уезжать, - улыбается Сергей Рогозинский.