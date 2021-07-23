В Искитиме заработал уникальный томограф

Новый уникальный томограф появился в Клинике Санитас. Фото: Евгений КОЧКИН

В Клинике Санитас по адресу: Искитим, ул. Молдавская, 50, запустили уникальный магнитно-резонансный томограф Ingenia Elition S фирмы Philips напряженностью магнитного поля 3 Tесла. Сейчас аппаратов такого класса по всей России только три: два - в Москве и один - у нас, под Новосибирском. В чем уникальность именно этого аппарата, безопасно ли проходить на нем МРТ и почему он показывает то, что не увидят другие томографы, нам рассказала заведующая отделением лучевой диагностики «Томографический центр» Клиники Санитас Виолетта Прасолова. Вместе с ней журналист «Комсомолки» прошлась по томографическому корпусу, своими глазами увидела чудо техники и даже полежала в аппарате на удобнейшем матрасе. Подробности - в нашем материале.

СКОРОСТЬ, ИНФОРМАТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО

Напряженность магнитного поля томографа Philips Ingenia Elition S - максимально возможная для современных медицинских исследований - 3 Тесла.

Мы проходим в томографический корпус, чтобы своими глазами увидеть новенький аппарат. Для защиты пациентов от коронавирусной инфекции вход сюда сделали отдельным от остальной клиники. Здесь все регулярно обрабатывается антисептиком и протирается.

Новый томографический корпус Клиники Санитас. Фото: Евгений КОЧКИН

Заглядываем в палату, где делают наркоз пациентам, которым это предписано врачом: к примеру, у пациента клаустрофобия либо это ребенок или человек с пороками развития, которого сложно уговорить долгое время оставаться в покое. Кстати, на новом томографе можно делать МРТ даже младенцам. Здесь стоит немагнитная каталка, на ней можно привозить пациента прямо в комнату с томографом. Ребенка не нужно нести на руках, как это приходится делать мамочкам в других центрах. Взрослого или маленького пациента привозят в кабинет томографии на каталке и аккуратно перекладывают в томограф, где проводят исследования.

- У нас есть специальная следящая и ИВЛ-аппаратура, чтобы обследовать пациентов под наркозом или в условиях медикаментозного сна. Если пациент не боится процедуры, но ему все равно нужно посидеть и успокоиться, это можно сделать на удобном диванчике. После процедуры, если пациент был под наркозом, он какое-то время восстанавливается в кабинете наблюдения, - рассказывает Виолетта Прасолова и ведет нас дальше. - Вот очень важное помещение - пультовая МРТ, здесь сидит оператор, который постоянно наблюдает за пациентом, лежащим в томографе. А рядом с оператором - врач, который описывает исследования, - объясняет Виолетта.

Пультовая МРТ. Фото: Евгений КОЧКИН

Мы слышим диалог оператора с пациентом:

- Как ваши дела?

- Все хорошо, спасибо.

- До конца исследования осталось 10 минут.

Виолетта Прасолова объясняет, что пациент всегда остается на связи с оператором:

- Мы всегда можем спросить, как человек себя чувствует. А он всегда может сообщить свои пожелания или просто поддерживать контакт с оператором, если это не мешает исследованию. В тоннеле есть освещение, с которым пациенты чувствуют себя комфортнее, нет ощущения слишком тесного пространства. Для тех, кто страдает клаустрофобией, есть дополнительное зеркальце, оно похоже на очки виртуальной реальности: ты видишь окно с оператором, свои ноги и чувствуешь себя спокойнее, потому что не видишь тоннеля. Да и сам тоннель гораздо шире, чем у любого другого томографа, что тоже делает его более комфортным. Наушники поглощают процентов 70 звука, поэтому звук томографа при сканировании не пугает.

Виолетта открывает дверь в помещение, где установлен сам аппарат, и начинает перечислять его преимущества:

- Если говорить об основных его отличиях, то это скорость, информативность и качество изображения. Он дает самое качественное изображение, которое только возможно на данный момент. Получить картинку еще лучше пока нельзя больше нигде. У него обширная область сканирования, за одно исследование мы получаем больше информации, не нужны дополнительные исследования в таком количестве, как раньше. Соответственно, аппарат достаточно долго еще будет флагманом. Если говорить цифрами, то изображение в 3 раза точнее и получить его можно в 2 раза быстрее. Здесь можно увидеть новообразования размером от 1 - 2 миллиметров, которые раньше просто невозможно было разглядеть, потому что у томографов предыдущих поколений размер пикселя в наилучшем случае 1,5 миллиметра, а на нашем томографе - 0,5 миллиметра. Этот томограф очень хорош для исследований онкологических и заболеваний центральной нервной системы, где так важно выявлять проблему именно на ранних стадиях.

Напряженность магнитного поля томографа Philips Ingenia Elition S - максимально возможная для современных медицинских исследований - 3 Тесла. Фото: Евгений КОЧКИН

Очень важная отличительная особенность этого томографа в том, что это единственный томограф, который принимает пациентов весом до 200 килограммов. Это примерно 86-й размер одежды.

- А в чем еще уникальность именно этого аппарата?

- В матрасе! - смеется врач. - Кроме шуток, матрас бесподобный! Я, как специалист, всегда тестирую все аппараты. И я всегда отлеживаю себе локти, у меня немеют пальцы. К тому же у меня выраженный лордоз - когда я долго лежу, у меня затекает поясница и начинают болеть ноги. Здесь ничего этого не было. Это преимущество ощущается особенно, если сканирование занимает 20 минут и больше. Или ты лежишь и думаешь: «Боже, когда же это кончится? Я не чувствую рук и ног! Вытащите меня отсюда!» Или ты лежишь - и тебе комфортно. Здесь я спала.

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Новый МРТ-аппарат работает с 12 июня, и за это время врачи успели осмотреть уже более 350 пациентов. Здесь работает служба качества, которая связывается с каждым пациентом для получения обратной связи об обслуживании.

- От пользователей нового аппарата поступил сигнал, что в томографе прохладно. Но так и должно быть, потому что для него крайне важно правильное охлаждение. Тем не менее мы услышали пациентов и приобрели специальные пледы, которые можно помещать в наш магнитный томограф. Если пациент мерзнет, можно приостановить исследования и прикрыть его пледом или убавить обдув. Исследования длятся от 7 до 20 минут. Сложные исследования могут длиться до часа, - поясняет Виолетта.

Пациентов на обследования принимают с 12 июня. Фото: Евгений КОЧКИН

- Насколько МРТ безопасно в сравнении с рентгеном или флюорографией?

- У томографии принципиально другой метод исследования, не такой, как у рентгена, флюорографии или КТ (компьютерной томографии), где исследования строятся на рентгеновском излучении. В МРТ на нашем томографе исследования получают за счет магнитного резонанса в постоянном магнитном поле напряженностью 3 Тесла. По сути это тот же магнит, который используется для лечения магнитотерапией, только большой, круглый и более мощный.

УМНЫЙ ПОМОЩНИК

Именно эта модель томографа отлично подходит для работы нейросети, искусственного интеллекта.

- Если обучать нейросеть, то данные этого томографа будут ей понятнее и будут интерпретироваться точнее в отличие от данных других томографов. Даже лет через 10, когда развитие уйдет далеко вперед, данные этого аппарата останутся пригодными и качественными. В ближайшие 10 лет он точно будет актуален, - описывает Виолетта заложенную в аппарат архитектуру, адаптированную под работу с искусственным интеллектом. - Ведущие мировые лаборатории уже работают над обучением нейросетей в области медицины, и это здорово. Сейчас мы наблюдаем дефицит кадров, а с подключением в работу искусственного интеллекта этого можно будет избежать. Один доктор сможет обрабатывать очень много информации с нескольких томографов. У нейросети будет доступ к огромной базе данных, он сможет быстро обработать данные и даже сможет подсказать врачу какое-то нестандартное решение. Для сравнения, сейчас на один томограф нужно два доктора.

Многопрофильная Клиника Санитас

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