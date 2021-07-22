Энергетический студенческий отряд - первые шаги в профессии энергетика

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Сотрудничество с профильными учебными заведениями носит традиционный характер и является одним из важных направлений планомерной работы по формированию кадрового резерва предприятия. Данное сотрудничество осуществляется в рамках трехстороннего соглашения между АО «РЭС», НГТУ и Новосибирским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (НРО МООО «РСО»).

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2021 году АО «РЭС» продолжает практику привлечения энергетических студенческих отрядов для работы в период летних каникул с соблюдением всех ограничительных мер. Так, в текущем году в филиалы и аппарат управления АО «РЭС» трудоустроены 38 бойцов НРО МООО «РСО». Студенты выполняют следующие виды работ:

• снятие показаний приборов учета электрической энергии потребителей;

• разработка схем и алгоритмов автоматизации бизнес-процессов;

• внесение данных в программные комплексы, формирование архивных дел;

• формирование электронного архива документации и графиков работ;

• осуществление различных расчетов, деловой переписки и других виды работ с документацией.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Наибольшее число студентов - 28 - трудятся в филиале АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», здесь бойцы стройотряда выполняют работы по снятию показаний приборов учета электрической энергии, проверке схем электрических подключений к электросетям и параметров измерительных комплексов учета электроэнергии. Все эти мероприятия являются значимой частью реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электроэнергии. Опытные специалисты участков по работе с потерями электроэнергии посвящают студентов во все тонкости и технические детали процесса проверки приборов учета и снятия контрольных показаний.

В итоге за время трудовой вахты бойцы энергетического студенческого отряда смогут получить навыки оформления документации по проверке приборов учета и выявления фактов нарушения режима потребления электроэнергии. Кроме этого, у них появится возможность на практике применить теоретические знания, полученные в процессе обучения, а также побывать на различных объектах электросетевого комплекса. А самое главное - ребята смогут почувствовать себя причастными к выполнению важнейшей задачи Общества - обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Опыт взаимодействия АО «РЭС», НГТУ и НРО МООО «РСО» показывает положительные результаты - почти треть бойцов энергетических студенческих отрядов после окончания вуза становятся квалифицированными молодыми специалистами предприятия.