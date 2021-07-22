Ремонт автомагистрали на улице Лескова проверила группа дорожного контроля

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Ночью 21 июля группа дорожного контроля проверила работу подрядчиков по адресу: улица Лескова, 250а, в Октябрьском районе Новосибирска. На прошедшей накануне сессии по инициативе фракции «Единой России» депутаты регионального Законодательного собрания приняли решение выделить дополнительно 278 миллионов рублей на городскую дорожную сеть.

Контракты заключены по 85 дорожным объектам. Первый контракт заключен 29 июня с ООО «Стройсити», два контракта - с ООО «СТС-Плюс», один - с ООО «Сибстрой». Срок выполнения работ - 1 сентября. Один из ключевых вопросов на сегодняшний день - контроль расходования дополнительных средств и качественное выполнение работ.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Ремонт дороги на улице Лескова очень важен - здесь давно образовалось множество ям. Местный житель Нугар Микаилов рассказал: основная проблема заключается в том, что проложенная здесь водоотводная труба не функционирует. И если ее закопают при ремонте, то дорога снова придет в негодность, а дома просто «поплывут».

Подрядчик пояснил, что на данном участке делается нормативный уклон со стыками и доступами, в рамках муниципального контракта идут работы по исправлению поперечного продольного профиля. Работы по водоотведению прилегающей территории в контрактах не предусмотрены. Часть ливневки идет в районе улицы Автогенной, вода течет туда по продольному уклону. При весеннем таянии снега здесь будут огромные лужи. Группа дорожного контроля взяла контакты местных жителей и будет держать ситуацию на контроле.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- На первый взгляд, мы видим, что дорожное полотно снято и сейчас ведется ремонт. Главный вопрос: насколько это долговечно? Жители Новосибирска испытывают неровности дороги на себе. Каждый автомобилист, разбивая свою машину на этих кочках и буераках, проклинает тех, кто эти дороги укладывает. Задача группы контроля дорог «Единой России» - изменить ситуацию в отрасли, - говорит депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев. - Сейчас выделено более 200 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия в городе. Очень важно, чтобы подрядчики подошли к процессу добросовестно, чтобы покрытие, которое ими уложено, не сошло весной с талым снегом. Проведена беседа с подрядчиком, он клятвенно обещает отремонтировать дорогу качественно.

Ход работ будут контролировать в еженедельном режиме. И если выяснится, что дорожное покрытие не соответствует стандартам или разрушилось раньше времени, подрядчику будут предъявлены претензии, а его самого больше не допустят к проведению подобного рода работ.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Дорога ремонтируется при свете фонарей и прожекторов. Возможно, рабочие не все видят и не все могут учесть. Поэтому с рассветом приедем и посмотрим, что здесь сделано. Необходимо хотя бы часть дефектов, которые мы ощущаем ногами и колесами автомобилей, устранить до того, как выпадет снег, - сказал Дмитрий Савельев.

Ремонт дорог можно сделать качественно и в срок. Но главный вопрос - их содержание. Это более трудный процесс, который требует постоянного контроля. Ремонтировать можно ежегодно, но если не будет должного содержания дорог, они быстро придут в негодность.

- Необходимо заниматься содержанием дорог на постоянной основе. В противном случае станем каждый год вколачивать деньги миллионами, миллиардами, а магистрали будут постоянно приходить в негодность, учитывая наш климат. Поэтому я хотел бы обратиться к муниципальным властям с большой просьбой. Учитывая то, что мы сейчас проверяем, как идет ремонт, особенно в частном секторе Новосибирска, взять на себя эту функцию и к осени отладить механизм содержания дорог в городе. Иначе у нас денег не хватит, - прокомментировал первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов. - Каждый раз будем выяснять отношения, выезжать по ночам. Все время будем находиться в одной и той же точке.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Сейчас дороги будут отремонтированы на выделенные средства. Задача муниципальных властей - следить за их состоянием. В случае, если начинается эрозия, необходимо моментально принимать решения, проводить необходимые работы.

- Иначе просто насмешим людей. У меня, как у обывателя, возникает вопрос: какова толщина асфальта? Люди из частного сектора просили сделать водоотводы. Если воду не отведем, то дорога на этом участке через несколько месяцев будет в том же состоянии, с которого начали. Я хотел бы, чтобы эта проблема решалась в комплексе. В противном случае мы постоянно будем говорить об этом и возвращаться к данной проблеме, - продолжает Андрей Панферов.

Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального минтранса Виктор Хихлов рассказал, что в настоящее время ведется ямочный ремонт, который должен выполняться в рамках работ по содержанию. При качественном содержании дорог это можно было бы сделать маленькими картами. Но в связи с тем, что большая часть дорог разрушена практически полностью, принято решение делать большие. Минимальная карта - 500 квадратных метров.

- Некоторые улицы пришлось ремонтировать полностью, нельзя было выполнить лишь часть работ. При ямочном ремонте необходимо обязательно контролировать температуру асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле, который приходит на объект. Температура завоза - 150 градусов, на укладке асфальтобетонной смеси - 130 - 140 градусов, что соответствует требованиям нормативных документов. В этом плане на данном объекте требования соблюдаются. Покрытие должно быть обязательно очищено, обработано, - объясняет Виктор Хихлов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Заказчик обязан постоянно контролировать ход работ и расходование выделенных средств. После завершения ремонта независимый контроль возьмет вырубки, посмотрит качество асфальтобетонной смеси, проверит толщину покрытия и объем. Лабораторная экспертиза проводится через три дня после ремонта. Только после того, как подтвердится, что покрытие уложено качественно и замечаний нет, объект может быть принят. Устранение замечаний будет происходить в рамках гарантийных обязательств. Они не могут наступить до момента ввода объекта в эксплуатацию. Объект принимает заказчик в лице управления дорожного строительства мэрии Новосибирска, которое заключало контракт с подрядными организациями.

- Мы контролируем деньги, выделенные на этот ремонт. При наличии замечаний и без нашего согласия ввести этот объект будет нельзя, - отметил Виктор Хихлов.

Группа дорожного контроля выслушала предложения жителей, обратила на них внимание подрядчика, зафиксировала параметры ремонта, чтобы по окончании работ оценить результат с независимыми экспертами. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев взял ремонт на улице Лескова под личный контроль.

Напомним, общий объем ремонта участков дорог на дополнительно выделенные средства - 231,7 тысячи квадратных метров. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.