«Не справился - на выход»: партия «Новые люди» запустила процесс отзыва мэра Новосибирска

Фото предоставлено партией «Новые люди».

С соответствующей инициативой выступила партия «Новые люди». Руководитель ее регионального отделения Дарья Карасева и депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев накануне передали извещение в избирательную комиссию Новосибирска.

- У новосибирцев работа нынешнего главы города и его команды вызывает серьезные вопросы. За неделю желание присоединиться к инициативной группе по отзыву мэра выразили более тысячи человек. А еще больше поддерживали нас в социальных сетях, - говорит Дарья Карасева.

Процедура отзыва мэра непроста. Для начала необходимо сформировать инициативную группу из тысячи человек, затем - провести общее собрание. Оно пройдет 11 августа в 20.00 по адресу: ул. Кубовая, 103/2.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

После этого члены инициативной группы должны будут за 20 дней заручиться поддержкой 60 тысяч новосибирцев, собрав подписи за отставку мэра. Если это удастся, то Совет депутатов города Новосибирска обязан будет запустить референдум.

- Процедура отзыва мэра специально прописана так, чтобы на практике ее почти невозможно было реализовать. В России таких прецедентов пока не было. Но мы верим: вместе мы сможем показать, что главным источником власти остаются люди. И как раз новосибирцы оказали нам огромную поддержку. Значит, Новосибирск может стать первым городом, где удалось применить инструменты по отзыву мэра. Вместе у нас есть возможность показать, что люди могут не только выбрать главу города, но и указать ему на дверь, если он не справляется, - подчеркивает Дарья Карасева.

Ранее новосибирское отделение партии «Новые люди» подготовило законопроект о возвращении прямых выборов мэра по всей стране. Сейчас в России осталось всего 10 городов, где главу выбирают напрямую, а не назначают депутаты Совета депутатов. Кроме того, партийцы разработали законопроект, который упрощает механизм отзыва мэра. Новые люди подчеркивают, что это поможет усилить ответственность градоначальника перед теми, кто его избрал.