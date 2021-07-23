Красота внутри, красота снаружи: новые бьюти-продукты от Natura Siberica

Продукты для красоты и внутренней гармонии Apotheka by Natura Siberica. Фото: Natura Siberica.

На создание этой коллекции Natura Siberica вдохновила современная философия заботы о красоте, здоровье и эмоциональном состоянии с помощью натуральных природных компонентов. А глубину и силу все продукты линейки получили благодаря традиционным рецептам шаманов Сибири.

СИЛА HEALING-ФИЛОСОФИИ

Healing-философия стала одним из самых гармоничных и экологичных бьюти-трендов последних лет. Многим близка и понятна заложенная в ней забота о внешней красоте с обязательным вниманием к здоровью и душевному равновесию. Это достигается уходом от суеты, переутомления, стресса, поиском пути к себе и источникам внутренней силы. В этом помогают расслабляющие композиции из эфирных масел, cпа-ритуалы на основе из натуральных цветов и трав, которые можно провести в уютной домашней обстановке, drybrushing (сухой массаж лица и тела) для совершенства кожи и другие проверенные временем бьюти-приемы.

Большое внимание уделяется натуральному составу косметики, которая прошла сертификацию в международных экоинститутах, например COSMOS Stardard, экологичной упаковке и безводным составам средств для экономии водных ресурсов. Ведь внимание к природе при таком подходе становится невозможным без заботы о ней и фокуса на теме экологии.

При создании продукции Natura Siberica вдохновлялась традиционными рецептами шаманов Сибири и идеями Healing-философии. Фото: Natura Siberica.

Российский бренд органической косметики Natura Siberica создал новую коллекцию продуктов для красоты, которая полностью основана на принципах Healing-философии и ароматерапии. При создании продуктов линии Apotheka использовались традиционные рецепты шаманов Сибири, которые столетиями применяли силу растений для врачевания и укрепления духа. Причем упор сделали на знаменитых сибирских растениях-адаптогенах, которые веками ценились за их способность пробуждать скрытые ресурсы организма и повышать выносливость, это родиола розовая, женьшень сибирский, лимонник нанайский, аралия маньчжурская, астрагал даурский и облепиха.

Все растения, которые используются в продуктах Apotheka by Natura Siberica, собраны в дикой природе методом Wild Harvesting местными жителями или выращены на собственных органических фермах компании в Сибири и на Дальнем Востоке. Все средства коллекции не менее чем на 95% состоят из растительных ингредиентов и не содержат опасных компонентов, а часть средств сертифицированы по стандарту COSMOS NATURAL европейским экоинститутом Ecocert.

ПЯТЬ ЦЕЛЕБНЫХ БАЛЬЗАМОВ

В линейку вошли пять бальзамов в аскетичной стильной упаковке. Фото: Natura Siberica.

В коллекцию Apotheka вошли пять целебных бальзамов на основе сибирских растений и эфирных масел. Они помогают избавиться от мышечного напряжения после тренировок, устраняют чрезмерную сухость и раздражение кожи, снимают тяжесть с ног в конце рабочего дня.

ЧЕТЫРЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Пользоваться кондиционером из новой линейки невероятно приятно. Фото: Natura Siberica.

Укрепляющий тоник-гидролат, безводный шампунь, пилинг и кондиционер возвращают волосам здоровье и природную красоту. Также они помогут справиться с сухостью кожи, зудом, наполнят волосы волшебным умиротворяющим ароматом.

КОЛЛЕКЦИЯ ТРАВЯНЫХ СТИМОВ

В стимы от Natura Siberica входят календула и маралий корень. Фото: Natura Siberica.

Травяные стимы от Natura Siberica - это травяные сборы, которые можно использовать как настои, добавлять в антистрессовые ванны, делать с ними влажные ингаляции, применять как холодный компресс от головных болей, готовить на их основе тонизирующие настои для кожи и ледяные кубики от отечностей и темных кругов под глазами. В основу стимов входят календула и маралий корень.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЩЕТОЧКИ ДЛЯ СУХОГО МАССАЖА

Массаж такой щеткой поможет сделать кожу мягкой и нежной. Фото: Natura Siberica.

Щеточки для сухого массажа лица и тела помогают обновлять кожу, не травмируя ее. Процедура сухого массажа хорошо зарекомендовала себя, она улучшает кровообращение, отшелушивает старые клетки и делает это бережно и деликатно.

КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ САШЕ

Саше из линии Apotheka наполнит ваш дом уютом, а сердце - спокойствием. Фото: Natura Siberica.

Коллекция саше от Natura Siberica - это истинное удовольствие! В их составе волшебная сахалинская лаванда, умиротворяющая полынь с острова Кунашир, чудодейственная пихта, которые гармонизируют психоэмоциональное состояние человека и улучшают энергетику дома, создавая атмосферу уюта и спокойствия.