Как изменится левобережье Новосибирска

Новый ледовый дворец украсит левый берег. Фото: Заксобрание Новосибирской области http://zsnso.ru/

В Новосибирске левый и правый берега традиционно считаются двумя мирами, живущими в разных ритмах. Правый - это скорость, центр, концентрация бизнеса, шопинга и развлечений. Левый - спокойствие и неспешность. Но все меняется. Сначала на левом появился СТЦ «Мега» с IKEA и топовыми магазинами, куда по выходным стягивается весь город, а в скором времени откроются «Ледовая арена», станция метро «Спортивная» и большой современный парк. Изучаем, как растет престиж левого берега, а вместе с ним и спрос на левобережное жилье.

ЧТО СДЕЛАЮТ К ЧЕМПИОНАТУ

Именно левобережье примет в новом ЛДС гостей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В районе ЛДС строят транспортную развязку, чтобы разгрузить площадь К. Маркса, реконструируют площадь Лыщинского, въезды на нее, в следующем году реконструируют дорогу от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус». В круглосуточном режиме будет работать надземно-подземный пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, отремонтируют сам мост. Станцию «Спортивная» планируют открыть в следующем году, как и парк «Спортивный» площадью 15 гектаров. Парк органично соединит ледовую арену с набережной Оби, где оборудуют парковку. В самом парке запланировали детские площадки, зоны для занятий спортом, пешеходные и велосипедные дорожки, дорожки для бега и скандинавской ходьбы. Разработана комплексная программа озеленения парка, причем так, чтобы он был красив даже зимой, без листвы. А для безопасности здесь оборудуют видеонаблюдение и ночное освещение. Кроме этого, уже разработали программу круглогодичных парковых мероприятий, фестивалей и праздников.

При возведении ЖК «Расцветай на Маркса» применяются современные технологии строительства. Фото: ГК «Расцветай».

В ПЯТИ МИНУТАХ ОТ МЕТРО

Теперь у левобережья есть все шансы стать самым современным и комфортным местом в городе, потому что именно здесь планируется развить целый спортивный кластер, объединяющий ЛДС, парк и набережную.

Появление на левом берегу объектов такого уровня повышает престиж района. Это естественным образом ведет к росту спроса на жилье. Это единственный жилой комплекс класса «комфорт плюс», от которого до метро не нужно переходить дорогу. ЖК расположен всего в пяти минутах от станции метро «Студенческая».

В «Расцветай на Маркса» дом № 1 сдан в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, в доме № 2.1 уже ведут остекление витражей 21-го этажа, внутренние отделочные работы: монтаж квартирных дверей с 23-го по 25-й этаж, монтаж розеток, выключателей на 19-м и 20-м этажах, а в доме № 2.2 полным ходом идут работы по кирпичной кладке и штукатурке внутренних стен, монтажу оконных блоков.

ИНФРАСТРУКТУРА

Район, в котором находится «Расцветай на Маркса», считается одним из самых развитых с точки зрения инфраструктуры левого берега города. В шаговой доступности сразу несколько школ, детских садов и поликлиник.

Район, в котором находится ЖК «Расцветай на Маркса», считается одним из самых развитых с точки зрения инфраструктуры левого берега города. Фото: ГК «Расцветай».

Детские сады: № 293, 315, 398 «Ласточка»

Школа: № 170

Лицеи: № 136, 176

Вузы: НГТУ, СибУПК

Магазины: в пяти минутах ходьбы от ЖК, на проспекте К. Маркса, расположены два продуктовых супермаркета - «Ярче» и «Пятерочка». На улице Немировича-Данченко - ТЦ «Горский». Рядом с остановкой транспорта «Метро Студенческая» два торговых центра - «МетроМаркет» и «Амстердам». На транспорте можно добраться до СТЦ «Мега» с гипермаркетами «Ашан» и IKEA. В сторону площади К. Маркса - ТРЦ «Калейдоскоп», МФК «Сан Сити».

С верхних этажей ЖК «Расцветай на Маркса» открывается урбанистический пейзаж правобережья и живописный вид на реку Обь. Фото: ГК «Расцветай».

Придомовая территория ЖК «Расцветай на Маркса» спроектирована по концепции «двор без машин» с детскими площадками, спортивными тренажерами и местами отдыха. Для безопасности запроектирована система видеонаблюдения, на территорию машины въезжают по индивидуальным брелокам-датчикам.

Офис продаж: ул. Фрунзе, 228, офис 1,

тел. (383) 255-88-22

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