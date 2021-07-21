В АО «РЭС» отмечают улучшение показателей надежности за первое полугодие

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Необходимое условие выполнения этой задачи - стабильное функционирование электросетевого комплекса, находящегося в зоне ответственности филиалов предприятия.

По итогам первого полугодия 2021 года объекты электросетевого хозяйства АО «РЭС» показали высокий уровень надежности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) снизилась на 24%, а средняя частота (Пsaifi) - на 25%.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО «РЭС». Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ключевые проекты инвестиционной программы, на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка.

Специалисты АО «РЭС» отмечают, что за последние 3 года компании удалось значительно повысить надежность электроснабжения потребителей. Так, в первом полугодии 2021 года продолжительность отключений сократилась более чем на 20 минут по отношению к первому полугодию 2020 года, а в динамике трехлетнего периода она уменьшилась почти в 2,5 раза.

В течение первого полугодия 2021 года число масштабных технологических нарушений было минимизировано. Аварийные отключения были вызваны внешними факторами - в основном несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах электросетей или неблагоприятными погодными условиями.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В рамках цифровой трансформации электрических сетей региона на предприятии большое внимание уделяется вопросам повышения наблюдаемости электросетевых объектов и их управляемости, ведется серьезная работа по подготовке и переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием.

Все это позволяет АО «РЭС» успешно выполнять задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области.