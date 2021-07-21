«Кино на траве» и KION приглашают новосибирцев на Фестиваль уличного кино

Фото: компания «МТС».

Программу показов поддержат паблик-токи, творческие мастер-классы, маркет хендмейд-мастеров, выступления музыкальных групп и многое другое.

Основная миссия Фестиваля - познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры.

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство - люксометр - замеряет уровень света. В конце всего сезона Фестиваля, проходящего более чем в 1000 городов и населенных пунктов России, будет объявлен победитель, который получит главный приз - грант в 1 500 000 рублей.

Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.

Программа показов:

24 июля

13.00 - открытая тренировка зумбе

14.00 - открытая тренировка по аэробике

15.00 - паблик-ток «Будущее оффлайн- и онлайн-кинотеатров», спикеры: Лидия Маркова, блогер, автор телеграм-канала «Сибкультпривет»; Маргарита Волкова, режиссер; Сергей Лукин, директор департамента маркетинга Новосибирского филиала МТС. 16.00 - киноквиз 17.30 - выступление кавер-группы от музыкальной школы «Виртуозы» 18.40 - выступление группы «305»

19.40 - выступление творческого объединения «Твоя сцена»

20.30 - официальное открытие, розыгрыш подарков 21.00 - просмотр конкурсной программы Фестиваля уличного кино 18+

25 июля

17.30 - выступление музыканта Михаила Зайцева

18.00 - выступление музыканта Ёлгина

18.30 - выступление группы «Atmo5» 19.30 - розыгрыш подарков

20:00 - внеконкурсный альманах «Доброе кино» 12+

21:30 - внеконкурсный альманах «Фестиваль уличного кино: ТОП-7» 16+

- Мы рады принять Фестиваль уличного кино в своем городе и познакомить жителей Новосибирска с картинами молодых авторов, тем самым дав режиссерам площадку для высказывания и по-настоящему заинтересованного зрителя, - отмечают организаторы проекта «Кино на траве» молодёжный центр «Содружество» (при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска).

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из 9 лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из 4 сборников для показа в другие дни Фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.

Регистрация на показы и актуальная программа - на сайте проекта.