В Новосибирске партия «Новые люди» отстаивает сосновый бор в Нижней Ельцовке

Фото: партия «Новые люди».

Этой весной появилась информация, что здесь собираются вырубить деревья, чтобы потом застроить эту территорию. По словам местных жителей, сюда приезжали какие-то люди и пронумеровали деревья - возможно, помечая те из них, которые должны вырубить. Обеспокоенные общественники направили обращение депутату Новых людей Дарье Карасевой, его подписали 4 тысячи человек.

- Недобросовестные застройщики часто пытаются лишить Новосибирск зеленых зон, построив на их месте очередной торговый центр или «свечку». В итоге город страдает от недостатка деревьев и связанной с этим пыли. Новые люди выехали на место предполагаемой вырубки, убедились, что здесь растут вполне здоровые деревья, которые никак нельзя отнести к сухостою или кустарникам. Затем мы обратились во все ответственные инстанции, чтобы прояснить ситуацию, - рассказала депутат новосибирского Заксобрания, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

На прошлой неделе в партию пришел официальный ответ прокуратуры. Из него следует, что в январе этого года в мэрию действительно поступало заявление о выдаче разрешений на снос насаждений. Но тогда на него ответили отказом. Причиной послужило то, что обратившийся отказался оплатить восстановление зеленой зоны.

- Иных заявлений о сносе зеленых насаждений в мэрию Новосибирска не поступало, разрешений на снос на указанных земельных участках не выдавалось, - подчеркивает в своем ответе на запрос Новых людей зампрокурора Новосибирской области, старший советник юстиции Павел Смагоринский.

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди продолжат следить за ситуацией в сосновом бору и искать пути сохранения деревьев не только на ближнюю, но и на дальнюю перспективу.

- Сосновый бор удалось отстоять, но это не гарантирует, что через несколько месяцев сюда не попытается зайти очередной застройщик, - отмечает Дарья Карасева. - Мы проработаем несколько вариантов сохранения бора. Так, лесу можно придать статус особо охраняемой природной территории. В любом случае нужно подготовить такой проект, который не даст просто прийти сюда и вырубить деревья.