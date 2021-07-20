Прививка – за полчаса, или как сайт Госусуг проиграл старой доброй живой очереди

Живая очередь в поликлинике оказалась надежней, чем сайт Госуслуг Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Ваша позиция в очереди - 34. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Прогнозируемое время ожидания составляет 47 минут».

В очередь меня поставил здравоохранительный бот. Я позвонил, чтобы записать на прививку, а тут – пожалуйста. Не очередь – а почти карточная колода.

Я поработал, поучаствовал в редакционной планерке, налил кофе… Тут и очередь подошла. Спрашиваю:

- Можно записаться на вакцинацию?

- Можно, - отвечает собеседница-человек. - Но сейчас запись закрыта.

Сайт Госуслуг тоже не захотел иметь со мной дело. «В ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию», - написал он. И даже кнопка для подачи жалоб отказалась мне подчиняться. Кликаешь по экрану, а ей – хоть бы что.

Ну, думаю, теперь – дело принципа. Иду в поликлинику. Рядом с регистратурой стоит терминал для записи в очередь. Он не работает и, по-моему, давно. Так что пристраиваюсь к обычной живой очереди. На мое счастье – короткой.

- Можно на вакцинацию записаться?

- Да, на 3 августа, - говорит регистратор.

- А живой очередью можно?

- Нет.

Но я попробую. Поднимаюсь на четвертый этаж, где делают прививки от ковида. Рядом с кабинетом – двое: прибежавшая с работы женщина и пенсионерка.

- Боюсь ставить, - переживает та, что постарше. – Все по-разному говорят. Не знаю, кому верить.

- Лучше уж поставить, - категорична вторая. – У меня подруга заболела, с расстройством желудка мучается…

- У-у-у… Это, вообще, не приведи господь.

Да, да, ковид подбросил человечеству новое испытание. Теперь не только температура, но еще и понос. Кстати, отличная идея для социальной рекламы: «Не будь засранцем, поставь прививку!»

- А вы - на какое время? - Спрашивает у меня сбежавшая с работы.

- Да я опоздал уже. Вы идите, а я потом.

Почти не соврал, кстати. Вот не поставил прививку весной, пока очередей не было – стало быть, опоздал.

На пеленальном столике – стопка бумаг. Сверху – жирным шрифтом:

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМАПЦИОННОЕ СОГЛАСИЕ»

Там анкета, место для ФИО, и всякие там утверждения, под которыми – место для подписи.

«Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы». Ну, и все в таком духе. В общем, клятва Гиппократу )

Подписываюсь.

То ли очередной пациент припозднился, то ли доктор слишком быстро принимает… Женщины прошли кабинет, а следующий кандидат на прививку не появился. В общем, удача: кроме меня – никого. Захожу.

- Здравствуйте. А по живой очереди можно прививку?

- Можно.

Вот так запросто. Достает эту фигатушечку для измерения сатурации (уж, просите, не помню, как называется).

- Давайте палец… Высуньте язык… Расслабьте…

Впервые мне предложили расслабить язык.

- На что-нибудь жалуетесь? – Спрашивает врач, а у самого голос хрипит.

- Я-то - нет, - говорю. – А вы, доктор, подпростыли?

- Не-е-е… Это я на свадьбе вчера «горько» кричал. Ну, еще, кричал, что мальчик будет. Надо было кричать громче женщин.

Ха, кричать громче женщин…

- Вы, наверное, победили, - решил я подыграть.

- Да-а-а, - заулыбался доктор. Он по самые глаза - в маске, но точно заулыбался. По голосу понятно было.

- А какая вакцина у вас?

- «Спутник V». «ЭпиВак» уже давно не подвозили.

- Может, есть «Спутник Лайт»?

- Не-е-е, ее ни разу не было, - покачал головой доктор, но тут же нашелся. – Если хотите «лайт» - просто вторую не ставьте, и все. Как раз «лайт» и получится.

- А мне ж тогда бумажку не дадут, - говорю врачу. – Официально останусь не вакцинированным.

- Тоже верно, - соглашается эскулап. Забирает мою клятву Гиппократу, взамен выдает памятку. Читаю:

«Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19…»

Серьезно? Эту инструкцию, видать, писали в те же времена, что и протокол по лечению ковида антибиотиками.

Ну, да, ладно. Зато будет, о чем антиваксерами зубоскалить.

Доктор отправляет в следующий кабинет. Здесь были язык и сатурация, а там – собственно укол.

Девушка записывает мою фамилию, телефон и приглашает на кушетку. Ставит укол.

- Все. Только сразу не идите. В коридоре посидите немного. Хотя бы пять минут, - советует она.

Ага. Что я, не мужик что ли – сидеть после укола? Мне ж не ногу ампутировали.

Иду домой. На все ушло с полчаса.

Вот так старая добрая очередь победила электронную бюрократию.

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