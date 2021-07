Сочный цвет и уход: Organic Shop выпустила три оттеночных бальзама для волос

С новыми оттеночными бальзамами для волос от Organic Shop можно создавать любые образы. Фото: Organic Shop

На улицах нашего города все больше ярких красок: летом, пока рядом нет строгих учителей, школьники с удовольствием меняют цвет волос. Цветная шевелюра становится трендом у молодежи, а также пробирается в ряды солидных горожан.

Для любителей современного искусства и преображений Organic Shop выпустила новинку: оттеночные бальзамы для волос Masterpiece by Organic Shop. В коллекцию входят три топовых цвета: розовый PINK ME UP, голубой BLUE PREROGATIVE и сиреневый LAVENDER PIXIE.

ВАРИАНТЫ ОКРАШИВАНИЯ

Преимущество именно этих бальзамов в том, что в них много натуральных питательных компонентов, растительных экстрактов и масел. Продуманный состав бальзамов защищает волосы от агрессивных внешних факторов, ломкости и обезвоженности, делает их гладкими, послушными и блестящими. А цвет при этом получается не только ярким, сочным, но и равномерным.

Осветленные пряди с помощью бальзамов можно окрашивать в легкие пастельные тона, для этого небольшое количество бальзама смешивают с обычной маской для волос. Чтобы сделать яркие акценты, бальзам используют в чистом виде. Цвет смоется уже после 10 - 15 применений обычного шампуня, и ваши волосы будут готовы к новому шедевру.

Если же первоначальный вариант пришелся вам по душе, используйте бальзам каждый раз после мытья, чтобы обновить и поддержать любимый оттенок.

Бальзамы Organic Shop выпустила вместе с современной художницей Еленой Шульпиной (@helen_shul в Instagram). Она разработала дизайн упаковки и выбрала самые правильные оттенки розового, голубого и лавандового для новых бальзамов, чтобы вы могли создавать на своих волосах настоящие шедевры.

Коллекцию Masterpiece by Organic Shop совсем скоро пополнит новый продукт - спрей-шиммер для волос и тела ANGEL DUST со светоотражающими частицами оттенка «розовое золото». Он не только украшает, но и ухаживает за кожей. Насыщенное мерцание, незабываемый аромат и увлажненная упругая кожа - с ним ты будешь готова к самой крутой вечеринке!

ФИОЛЕТОВЫЙ ОТТЕНОЧНЫЙ БАЛЬЗАМ LAVENDER PIXIE

Создавай лавандовую феерию с бальзамом LAVENDER PIXIE. Фото: Organic Shop

Этот бальзам дает яркий фиолетовый цвет, с ним ваши волосы станут мягкими, послушными, сияющими без сечения и ломкости. В его состав входят экстракт инжира и органическое масло лаванды.

РОЗОВЫЙ ОТТЕНОЧНЫЙ БАЛЬЗАМ PINK ME UP

Сочных розовых акцентов можно добиться с бальзамом PINK ME UP. Фото: Organic Shop

С бальзамом PINK ME UP вы получите яркий розовый цвет, роскошный блеск, гладкие и шелковистые волосы, насыщенные витаминами. В состав бальзама входят экстракт граната и органическое масло малины.

ГОЛУБОЙ ОТТЕНОЧНЫЙ БАЛЬЗАМ BLUE PREROGATIVE

Преобразиться в загадочную русалку поможет бальзам BLUE PREROGATIVE. Фото: Organic Shop

Бальзам BLUE PREROGATIVE дает яркий голубой цвет. В его составе голубая матча и органическое масло кокоса. Благодаря ему волосы становятся эластичными, ухоженными, упругими и блестящими.

ШИММЕР ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА ANGEL DUST

Совсем скоро в продаже появится шиммер для волос и тела с органическим маслом арганы, экстрактом манго и светоотражающими частицами розового золота.