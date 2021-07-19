«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат фракции «Единая Россия» от Новосибирской области Александр Жуков. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- Мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты в работе. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые к нам поступят, чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь, - отметил Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый - проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ - направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн-формат - можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Кроме этого, «Единая Россия» проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу - по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники - представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

Александр Жуков считает, что партия в своей работе опирается прежде всего на мнение людей. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, о мерах поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, о расширении возможностей маткапитала и другие.

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат фракции «Единая Россия» от Новосибирской области Александр Жуков считает, что партия в своей работе опирается прежде всего на мнение людей.

- Благодаря постоянному диалогу с населением решен вопрос сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии гражданам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, введено бесплатное питание в начальных классах школы, принят закон, позволяющий бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. На предварительном голосовании люди выбрали тех, кто пойдет на выборы в Государственную Думу. А сейчас у каждого есть возможность внести свои предложения в народную программу «Единой России», которая отражает проблемы, волнующие каждого жителя страны, - прокомментировал Александр Жуков.