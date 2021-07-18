Душные коридоры и нехватка препарата: с какими проблемами сталкиваются те, кто хочет пройти вакцинацию от коронавируса в Новосибирске

Спрос на прививки вырос из-за большого количества заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцев зазывают в процедурные кабинеты сделать прививку от коронавируса. В некоторых районах власти пообещали привитым пенсионерам продуктовые наборы, нашлись и работодатели, готовые поощрить вакцинированных премией. Вот, правда, одного желания поставить себе прививку бывает недостаточно. С какими проблемами сталкиваются люди, которые хотят поставить себе заветный укол — в материале КП-Новосибирск.

И СКОЛЬКО ЕЩЕ СТОЯТЬ?

Одна из главных проблем — очереди в поликлиниках. Тут уже дело везения. Кто-то простоит 15 минут и получит вакцину, а кому-то приходится по 2 часа ждать в узких и жарких коридорах.

— Я была в поликлинике № 7 на улице Ульяновская. В очереди простояла больше часа, когда получала первый компонент и когда ставила второй компонент, то также много времени провела в коридоре, — написала в социальных сетях Марьяна Берязева. — Время от времени я наблюдала картину, как людей проводили за руку в кабинет мимо очереди. Возможно, это было по знакомству.

Под постом сибирячки люди стали делится своими историями. Многие удивлены, что Марьяна попала в огромную очередь.

— Я две недели назад привился в первой поликлинике. Очереди вообще не было, — делится своим опытом Александр Носов.

— Я поставила первый компонент без записи и в очереди всего 20 минут просидела. А за вторым всего 15 минут в очереди просидела,- говорит Анастасия Толстикова.

«Я ИСКАЛ ЕЕ ДВЕ НЕДЕЛИ»

Проблема № 2 — нехватка вакцины. С этим столкнулся новосибирец Артур Ли. Мужчина несколько недель ездил по поликлиникам и не мог поставить себе прививку.

— Я много поликлиник объездил, но нигде не получалось. То очереди, то вакцины нет. Я даже записался по телефону на определенное время, но вакцину к этому моменту не успевали привозить, — рассказал КП-Новосибирск Артур Ли.

Мужчине повезло, что компания, где он работает, решила вызвать мобильную бригаду в офис. Так и быстрее, и надежнее получилось.

— Приехали врачи и медсестра. Нас всех быстро осмотрели и поставили первый компонент вакцины. Обещали, что в августе так же приедут и введут второй, — говорит мужчина.

А В ДРУГОМ МЕСТЕ МОЖНО?

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор — а можно ли поставить второй компонент вакцины в другом месте? В городе же много точек, почему бы первый укол не поставить в одной, а второй — в другой?

Однако в региональном Минздраве объяснили, почему так делать нельзя.

— Компоненты производятся и поставляются комплектом первый плюс второй компонент. Поликлиника получает сразу оба компонента. Если человек делает первый укол в одном месте, то второй ему нужно делать там же. Желательно через 21 день. Спрогнозировать поток можно, если люди будут записываться и приходить по записи, — говорят в ведомстве.

А ПОЛИС НУЖЕН?

Многие новосибирцы уверены, что не обязательно брать с собой полис ОМС, а прививку поставят и без него.

— У нас все организовывал работодатель. У нас на первую дозу была выездная бригада с Демакова в Институте ядерной физики. А второй раз я ходил на Демакова уже сам, так как это выпало на 5 мая, и институт не работал. Оба раза спрашивали полис, я сказал, что с собой нет и надо искать, но я работаю официально. Там что-то чиркнули ручкой, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Понедельченко.

Выходит, человеку удалось привиться без полиса. Но лучше не полагаться, что у вас получится так же. В любой памятке врачи напоминают: не забудьте с собой полис ОМС, паспорт и СНИЛС. В поликлинике эти документы точно спросят.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Все знают одно простое правило, что прежде чем поставить вакцину, нужно записаться. Новосибирцы обрывают телефоны поликлиник, но часто бывает занято. Не стоит забывать, что телефон — не единственный способ занять очередь.

— Да, можно набрать в поликлинику, но лучше сделать записаться на прививку через портал «Госуслуг» или же по многоканальному номеру 124, — советуют в Минздраве Новосибирской области.

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