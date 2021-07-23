«Вы снова нас перепутали!»: пермячку 5 лет заставляют выплачивать долги ее «двойника» из Новосибирска

Наталью уже 5 лет путают с жительницей Новосибирска. Фото: Иван ВИСЛОВ/предоставлено Натальей ЖУКОВОЙ

Россиянам все чаще приходится расхлебывать чужие долговые проблемы. Где-нибудь в Анадыре задолжал по кредитам Иван Иваныч Иванов. А приставы изводят такого же Иван Иваныча Иванова в Сыктывкаре. Если совпадают ФИО и дата рождения — считай, попал!

Раньше-то и должников было меньше, и приставы не такие могущественные были. А сейчас им счет арестовать — что кокарду на фуражке поправить. Плевое дело. Вот и растет армия должников по ошибке.

49-летнряя пермячка Наталья Жукова в этой армии — настоящий ветеран. Пять лет доказывает, что она — не та транжира из Новосибирска, которая в долгах погрязла. Доказывает, а все доказать не может. Дошло до того, что приставы на ее квартиру позарились.

«ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЛИ. ДОЛГОВ — НА 600 ТЫСЯЧ»

Проблемы с долгами начались у Натальи в 2016 году. Ей позвонили и напомнили про штраф от ГИБДД. Сумма небольшая — 500 рублей. Да только превысить скорость Жукова может, максимум, в автобусе. На пассажирском кресле.

— У меня нет машины и прав, соответственно, тоже. Начала разбираться и оказалось, что в Новосибирске живет полная моя тезка, еще и с такой же датой рождения. А я в Новосибирске никогда не была. Тогда удалось доказать, что это была не я, и никакие штрафы мне выплачивать не пришлось, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Жукова.

Долги полной тезки «уехали» в другой город Фото: скриншот.

Реальным автонарушителем оказалась Жукова-предприниматель. В Новосибирске она занимается грузоперевозками. И с ними, видать, не заладилось: сибирячка залезла в кредитные долги.

— В 2019 году я собиралась продавать квартиру, как, вдруг, пришло уведомление из Росреестра, что на нее наложены обременения. Из-за долгов. У меня волосы дыбом встали! Снова захожу в базу данных должников и вижу, что там — уже несколько производств. На общую сумму — 600 тысяч рублей, — вспоминает шок Жукова-пермячка.

В 2019 году Наталье наложили арест на квартиру из-за чужих долгов. Фото: предоставлено Натальей ЖУКОВОЙ

Названивает новосибирским приставам, доказывает, убеждает, клянется, ругается, просит, объясняет… И в, конце концов, побеждает. Убедила: не ее кредиты.

НЕ ДОЛГО ЖИЛА БЕЗ ДОЛГА

То ли через два года новый пристав взялся за долги грузоперевозчицы, то ли у старого память коротка, то ли какая бумажка под ворохом документов потерялась… В марте этого года неутомимые новосибирские служивые вновь позвонили пермячке. Извольте должок оплатить — 142 тысячи.

Очередной чужой долг у пермячки висит с марта 2021 года. Фото: предоставлено Натальей ЖУКОВОЙ

— Это опять очередной кредит сибирячки. Я снова заполнила форму у них на сайте, что это не мой долг. Никакой реакции не было, начала звонить, мне пообещали снять все в течение трех дней. Однако уже июль, а вопрос не решен, — возмущается Наталья.

В прошлый раз приставы покусились на ее квартиру. Теперь, опасается Жукова, доберутся до ее банковской карты и начнут списывать деньги.

— Почему истинный должник ведет себя безответственно, и ему ничего за это нет? Никакого наказания. А у меня полголовы седых волос из-за этого двойника, — жалуется Жукова.

Теперь она написала обращение к главному судебному приставу Новосибирской области. Может, он вычеркнет пермячку из базы должников. Если не навсегда, то хотя бы еще на пару лет.

ОФИЦИАЛЬНО

«ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ»

Как быть, если тебе достались долги «двойника»?

Редакция КП-Новосибирск обратились за комментарием в Управление федеральной службы судебных приставов Новосибирской области. Там предлагают такой порядок действий:

— Чтобы обезопасить себя от долгов от лица с похожими данными нужно регулярно проверять себя на наличие или отсутствие задолженности в сервисе «Банк данных исполнительных производств». В случае обнаружения такого долга необходимо обратиться с заявлением об его ошибочной идентификации. При этом, нужно предоставить документы. В качестве документов годятся копия российского, или заграничного паспорта, ИНН, СНИЛС.

Но вот то, что вот вас в следующий раз не перепутают нет никаких гарантий. Ответить на вопрос, что наша героиня делает не так приставы нам не ответили.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ВЗЫСКАТЬ НЕВОЗМОЖНО»

Обычно за чужое разгильдяйство можно взыскать компенсацию морального вреда. Купил ли ты неисправный смартфон, затопили тебя соседи, по ошибке попал под уголовное дело… За это через суд можно взять деньги. Но вот за ошибку с должником-двойником — не взыщешь.

— Взыскать моральную компенсацию не получится, потому что это не предусмотрено законом, — объясняет юрист Анна Малахова. — Но женщина может подать в суд иск на пристава и добиться того, чтобы ее внесли в базу двойников и больше не тревожили. И если понесет судебные издержки, сможет взыскать за них деньги.

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